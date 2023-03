Probe dificile în semifinala America Express pentru concurenți. Andreea Bălan, plină de noroi pe față. Cum a fost posibil

A început semifinala America Express. Patru echipe se luptă să ajungă în finala ce va avea loc peste o săptămână: frații Gavril, Jean și Dinu, Bordea și Cortea, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan. Aceasta din urmă s-a murdărit de noroi, în timpul unei probe, pe toata fața, pe păr, dar și pe dinți.

Andreea Bălan, plină de noroi pe față în semifinala America Express. Cum a fost posibil

Andreea Bălan s-a amuzat teribil pe seama situației. La fel și colega sa de echipă, Andreea Antonescu. Totul a fost posibil după ce au traversat un râu cu barca, iar Andreea Bălan ținea o găleată în mână cu noroi. Ghinionul artistei a fost că a scăpat-o la un moment dat.

”Mi-a căzut găleata! M-a și stropit. Am pus din nou noroiul în găleată, am luat-o în brațe și am plecat”, a spus Andreea Bălan, râzând. Andreea Antonescu a reacționat asemenei ei, adăugând: ”Tot noroiul era numai pe fața ei”.

De altfel, traversarea râului nu a fost o misiune ușoară. Manevrarea bărcii le-a dat bătăi de cap fostelor membre ale trupei Andre, căci curenții apei erau mai puternici decât ele și le ducea în alte direcții. De asemenea, Andreea Bălan a fost scoasă din sărite la un moment dat fiindcă a trebuit să sară în apă cu noua încălțăminte, informează

În cele din urmă, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au reușit să ajungă la mal și să-și termine proba. Rămâne de văzut cum vor parcurge cele patru zile de semifinală și dacă se vor califica în etapa finală. Aici ar trebui să dea bătălia cu o altă echipă.

Andreea Antonescu, însărcinată la America Express. Concurenta nu a știut

. Asta în condițiile în care Andreea Antonescu era și însărcinată, dar nu a știut. . Artista consideră o minune că i-a rezistat sarcina, având în vedere testele la care a fost supusă.

”Nu vreți să știți ce am mâncat acolo. Fetița este o minune de la Dumnezeu (…) Fetița este un miracol. America Express e un show hard, este foarte tare, cu foarte multă oboseală, rucsacii pe care îi aveam cântăreau 12 kilograme…Dormeam maximum 4- 5 ore noapte. Și eu, și Andreea, suntem firi ambițioase și determinate. Nu ne lăsam indiferent de greutatea situației.

Singurul lucru care mi-a dat un pic de gândit a fost faptul că nu mai aveam atâta anduranță. Mi-am zis că e oboseala acumulată în timp, dormeam 4-5 ore pe noapte, nemâncate, fiind în priză nonstop, m-am gândit că o să fie așa o săptămână, o lună…”, a spus Andreea Antonescu la XNS, de pe Antena Stars.

Câștigătorii de la America Express se vor alege cu trofeul competiției, dar și cu un cec în valoare de 30.000 de euro. Acestea se vor oferi în Columbia, ultima rută a Drumului Aurului, format din 7000 de kilometri. Până acum, cele patru echipe, alături de cele eliminate, au mai fost și în Mexic și Guatemala.