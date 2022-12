Probleme între Marcela Fota şi iubitul cu 22 de ani mai tânăr? Ce a postat cântăreaţa

Marcela Fota a trecut prin momente dureroase, iar toată lumea se gândea că celebra artistă a reușit să ajungă într-un moment mai bun din viața ei.

Drama trăită de Marcela Fota

În urmă cu doi ani, . Episodul a bulversat-o complet pe celebra cântăreață, care a suferit enorm și a fost în stare de șoc o bună perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

Norocul i-a surâs însă mai târziu sub o altă formă. Marcela Fota a cunoscut un tânăr, ce e drept, cu 22 de ani mai mic decât ea, însă care a reușit să o facă să zâmbească.

De când a ales însă să formeze un cuplu cu acesta, Marcela Fota a devenit mult mai discretă când vine vorba de viața personală. Aceasta nu a oferit prea multe declarații despre relația ei și nici nu a avut prea multe apariții publice alături de iubitul său.

ADVERTISEMENT

Constant însă, Marcela Fota postează nenumărate imagini cu buchete de flori, despre care fanii cred că sunt, evident, de la iubitul ei, cu 22 de ani mai tânăr.

De asemenea, deși nu vorbește despre viața sa amoroasă mai niciodată, artista are grijă să îți țină la curent pe fanii săi cu ce se mai întâmplă în viața personală.

ADVERTISEMENT

Are Marcela Fota probleme în căsnicie?

Ultima postare a Marcelei Fota însă, i-a pus pe gânduri pe foarte mulți internauți. Artista a postat o fotografie cu ea, iar pe fundal o melodie destul de tristă.

Este vorba despre piesa lui Billie Eilish, ”I love you”, iar curios este că Marcela Fota a ales să pună doar o parte din această melodie în dreptul imaginii.

ADVERTISEMENT

Versurile sunt de-a dreptul dureroase, motiv pentru care fanii au început să se întrebe dacă nu cumva, celebra artistă trece prin momente dificile în relația cu noul său iubit.

ADVERTISEMENT

”And nothin’ has to change today/ You didn’t mean to say, “I love you” (Nimic nu trebuie să se schimbe astăzi/ Tu nu ai vrut să spui „Te iubesc”)”, sunt versurile care însoțesc imaginea publicată de Marcela Fota.

Menționăm faptul că de când a confirmat relația cu noul ei iubit, , însă acest lucru nu a contat deloc pentru ea.