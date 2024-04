Probleme între PSD și PNL într-o familie din Vaslui. Doi frați candidează pentru aceeași primărie

Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești din județul Vaslui și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele său, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul liberal pentru aceeași primărie.

Probleme între PSD și PNL într-o familie din Vaslui

Deși sunt tentați să negocieze o , pe modelul celei de la Capitală, niciunul dintre cei doi frați nu pare dispus să cedeze la candidatura pentru funcția de primar.

”Suntem născuți aici, suntem oameni ‘hambițoși’ care dorim… acum și partidele politice au nevoie de oameni puternici la nivel local și atunci na… eu poate hambițos, fratele meu hambițos și am ajuns să candidăm unul împotriva altuia în această campanie electorală.

Ați văzut că de când a intrat la guvernare alianța PSD-PNL s-au făcut lucruri frumoase în țară. Am fi vrut să facem și la nivel local, dar asta a fost decizia politică și fiecare suntem aduși să luăm o decizie pentru comunitate.

Eu chiar mă gândisem, când am văzut decizia de la nivel național, să facem o listă comună aici…

Întrebarea e greoaie… n-aș putea să vă răspund direct , dar eu sunt primar în funcție. Avem foarte multe proiecte în derulare și nu cred că aș putea să renunț așa ușor la hambiție pentru că noi asta ne-am dorit”, spune Mihai Apostu fratele pesedist pentru .

Doi frați candidează pentru aceeași primărie

Nici fratele liberal nu ar ceda așa ușor la ocupat de fratele social-democrat, deși spune că dacă ”oamenii de dreapta” din spatele său ar fi de acord ar putea fi convins.

“Aș ceda în favoarea fratelui meu doar în cazul în care acei oameni din spatele meu, care sunt oameni de dreapta, ar fi acord cu o soluție de acest gen, dar, din punctul meu de vedere, n-aș ceda organizația PNL pentru organizația PSD”, spune Marcel Apostu.

Fratele liberal mai spune că s-a ajuns la acest impas politico-familial pentru că a lipsit comunicarea: “Am ajuns să candidăm la partide diferite datorită unei lipse de comunicare dintre noi… s-a ajuns să candidăm amândoi.

Este o realitate, nu ascundem nimic, așa a fost să fie, am plecat pe drumuri diferite și am ajuns în punctul în care suntem. Nu am făcut un lucru rău, am făcut un lucru bun, constructiv, și sperăm să facem lucruri bune spre viitor”.