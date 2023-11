Probleme pentru fiul lui Romică Țociu la America Express. Cătălin a avut nevoie de ajutor medical

”Drumul Soarelui” de la America Express 2023 pare tot mai dificil pentru concurenți. Lui Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu, i s-a făcut rău în timpul traseului și a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale. Ce i-au descoperit aceștia?

Fiul lui Romică Țociu, Cătălin Țociu, probleme de sănătate la America Express

Romică Țociu și Cătălin Țociu sunt una dintre cele mai puternice echipe de la America Express 2023, dar dificultățile de pe ”Drumul Soarelui” sunt inevitabile. În cursa de luni, 20 noiembrie, lui Cătălin Țociu i s-a făcut rău, iar tatăl său a trebuit să facă de unul singur proba.

”Cătălin era din ce în ce mai rău, avea temperatură”, a declarat Romică Țociu la America Express. O asistentă a sărit în ajutorul fiului actorului și i-a spus că are o răceală care nu se poate trata decât cu administrarea de antibiotice.

Cătălin Țociu, halucinații din cauza problemelor de sănătate

Concurentul a susținut că a avut și halucinații din cauza febrei cu care s-a confruntat. ”Mi-e rău! Am chemat-o pe Teo, o asistentă. (…) Mi-a spus că este o răceală diferită și că fără antibiotic nu trece. Nu am mai avut febră așa mare de când eram mic. Am avut și halucinații”, a precizat Cătălin Țociu.

De altfel, într-o postare pe rețelele de socializare, Cătălin Țociu a mărturisit că a legat o relație și mai strânsă cu cel care l-a crescut, în urma participării de la America Express. a dezvăluit fiul actorului.

”Ne înțelegem, după experiența America Express, de 10 ori mai bine. Noi deja ne înțelegeam bine și ne înțelegem bine, dar acum…”, a precizat Cătălin Țociu. De altfel, sunt speculații potrivit cărora ei ar urma să ridice marele trofeu.

În urma probelor de luni, Iulia Albu și soțul său, Mike, au obținut prima amuletă. ”Prima amuletă! (…) Hai, măi, bucurați-vă și voi, că e prima noastră amuletă”, a declarat Iulia Albu către Ada Galeș și mama sa. De altfel, după ultima probă, acestea din urmă au ajuns primele la Irina Fodor, și astfel au obținut imunitatea și cazare.

Iulia Albu și Mike, Cătălin Țociu și Romică Țociu, Giulia și soțul său, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Alexia și Aris, Sonia Simionov și Iuliana Pepene sunt echipele care au mai rămas în competiția de peste Ocean.