Probleme pentru Simona Halep în turul 2 de la WTA Roma 2022! La un pas de accidentare şi crize de nervi pe teren. Video

Primul set al , din turul 2 de la WTA Roma 2022, a fost unul destul de complicat pentru Simona Halep. Jocul agresiv al sportivei din SUA i-a pus mari probleme, iar la un moment dat a fost la un pas să se accidenteze.

La 3-4 şi 0-15, a returnat o minge trimisă de Danielle Collins, însă s-a dezechilibrat şi a fost la un pas să cadă. Din această mişcare, românca a călcat greşit şi a acuzat mici dureri la glezna piciorului drept.

Simona Halep s-a îndreptat spre bancă şi şi-a luat câteva secunde de pauză ca să-şi revină. Apoi, fostul număr 1 mondial a revenit pe teren şi a câştigat cu uşurinţă game-ul.

Din cauza jocului agresiv al adversarei, dar şi pentru că jocul ei a scârţâit în multe momente, Simona Halep a fost permanent nervoasă în timpul primului set al meciului cu Danielle Collins.

După ce a şters de câteva ori zgura cu racheta, cu gesturi nervoase, Simona Halep a avut o ieşire dură la o minge pierdută. Fostul număr 1 mondial şi-a atins capul cu racordajul, de câteva ori, imagine care a fost surprinsă de camerele TV.

