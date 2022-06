Probleme pentru Vlăduța Lupău înainte să se mute în noua casă: “Sunt omul șantierului”

Vlăduța Lupău întâmpină probleme înainte să se mute în noua casă, care încă nu a fost finalizată. Vedeta a povestit totul pe rețelele sociale.

Vlăduța Lupău, probleme înainte să se mute în noua casă

se va muta în curând în noua casă, însă mai e de lucru până când ea și soțul ei se vor putea instala în locuința de vis.

Pe rețelele sociale, artista le-a explicat fanilor de dificultăți întâmpină înainte de a se muta. Cântăreața și Adi Rus ar fi vrut să se mute înainte de nașterea fiului lor, însă mai au de lucru la noua lor casă.

Deși a comandat din timp de pe internet cele mai multe lucruri de care are nevoie, vedeta este nevoită să “colinde“ magazinele pentru a se asigura că materialele care îi trebuie sunt pe placul ei.

“Știți de ce nu sunt eu activă zilele astea? Pentru că sunt omul șantierului. De câteva zile sunt în toate magazinele: de marmură, obiecte sanitare, de toate, o grămadă de chestii. Cine e în șantier așa ca noi știe că toate comenzile durează minim opt săptămâni.

Ce e pe net, comanzi, confirmă comanda, te sună a doua zi că nu vin decât peste 4, 5, 6 săptămâni. Eu chiar am încercat să le comand pe toate din timp, dar mai am câteva chestii rătăcite și rămase și mă enervează.

Până nu le văd cu ochii mei nu-mi plac. Trebuie să mă duc să le văd cu ochii mei. Am pățit, a venit gresia, am montat-o, nu mi-a plăcut, am dat-o jos, am comandat alta, iar 4 săptămâni. Șantiere ușoare să aveți, dragilor!”, a transmis Vlăduța Lupău pe .

Artista speră să se mute în noua locuință în această vară. Vlăduța Lupău urmează să devină mama unui băiețel în două luni.

Vila în care se vor muta interpreta de muzică populară și soțul ei are și etaj, dar și piscină și o curte interioară spațioasă. Casa se află în Cluj-Napoca, acolo unde artista a spus că își dorește să rămână.

Cântăreața le-a mărturisit fanilor, în urmă cu câteva săptămâni, că deja a început să amenajeze camera copilului.

Vlăduța Lupău așteaptă cu nerăbdare să devină mamă

Vlăduța Lupău este nerăbdătoare să devină mamă, mai ales că își dorea foarte mult un copil. Artista a pierdut două sarcini în trecut, iar ulterior

În plus, s-a confruntat și cu probleme de sânge, motiv pentru care a pierdut sarcinile. Vedeta nu s-a bucurat nici de această sarcină până când nu a trecut de trei luni.

“Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni, decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. (…)

Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult.

Eram și mai dornici să se întâmple și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză. (…)

După am mai făcut niște analize și analizele alea au spus că am niște probleme la sânge, care, din nou, sunt o problemă în rândul femeilor. (…) Și boala aia de sânge ține de trombofilie. (…) 1 din 3 femei se confruntă cumva cu o sarcină pierdută din cauza acestor analize de sânge, pentru că nu le știi și te întrebi de ce.

(…) O sarcină îți aduce și cea mai mare fericire, dar și cele mai mari frici sau stresuri, să zic așa. (…) Nu m-am bucurat absolut deloc până să trec pragul de trei luni, să am toate analizele din lume făcute, primite, confirmate că totul e în regulă.”, a declarat interpreta în cadrul podcast-ului , găzduit de Mihai Morar.