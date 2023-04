Eugen Neagoe, pus pe ironii după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: ”Au fost mai buni decât noi doar la aruncările de la margine”

Oltenii au revenit de la 0-1 și au egalat prin Elvir Koljic, iar , dar mingea a lovit bara la reluarea fundașului Raul Silva și astfel rămân la 7 puncte de liderul Farul.

Eugen Neagoe, consideră nedrept rezultatul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1, din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Eugen Neagoe a vorbit despre ghinionul pe care l-a avut echipa sa și care i-a împiedicat să câștige jocul.

”Foarte bine era dacă acea bară din prelungiri nu era bară și intra în poartă. Cred eu că am controlat jocul, am avut 15-0 la cornere, am avut posesie undeva aproape de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României, să nu aibă un corner, asta înseamnă foarte mult pentru noi. Știam că putem să jucăm de maniera asta, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm.

Cred că nu i-am dezamăgit pe suporteri, dar fotbalul, de foarte multe ori, este nedrept. Am încercat să presăm adversarul, dar în timpul acestui joc au intervenit și foarte multe probleme. Toți jucătorii care au fost plecați la echipa națională au avut probleme. Pe undeva este logic, dar nu mă așteptam să fie atât de multe probleme.

Sunt convins că meritam să câștigăm ambele jocuri. Luați statistica și vedeți că singurul aspect la care au fost mai buni decât noi au fost aruncările de la margine. Nu vreau să fiu arogant, dar asta e realitatea. Meritam să câștigăm pentru că am făcut un joc mult mai bun decât adversarul nostru”, a declarat Neagoe.

Neagoe își pune speranțele în Koljic

Tehnicianul Universității Craiova a ținut să-l laude pe atacantul bosniac Elvir Koljic, cel care a intrat pe parcursul jocului și a reușit să înscrie golul egalizator, mai ales că acesta revine după o accidentare gravă.

”Elvir Koljic, așa cum știm cu toții, este un fotbalist foarte valoros. A avut evoluții foarte bune, din păcate pentru el a avut acele probleme medicale. Nu este ușor să treci prin ce a trecut el, dar el este un băiat de mare caracter, un fotbalist foarte valoros, iar atunci când este bine fizic poate juca mult mai bine”, a spus Eugen Neagoe.

Prima repriză i-a dat mari bătăi de cap lui Eugen Neagoe, care a pierdut doi jucători de bază. Alexandru Işfan şi Ştefan Baiaram s-au accidentat în minutele 24 şi 38 şi nu au mai putut continua partida.

FANATIK a aflat că atât Alexandru Işfan cât şi Ştefan Baiaram au suferit . Baiaram a fost foarte afectat şi la ieşirea de la vestiare ne-a declarat: ”Mă doare rău!”.

