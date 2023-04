Criză pentru Eugen Neagoe în meciul cu CFR Cluj! Doi titulari U-21 s-au accidentat într-un interval de 14 minute

Universitatea Craiova a primit vizita lui CFR Cluj pe stadionul “Ion Oblemenco”. Aproximativ 15.000 de oameni au fost în Bănie la acest meci, care putea să propulseze echipa gazdă pe podium în cazul unui succes.

Criză pentru Eugen Neagoe în meciul cu CFR Cluj! Işfan şi Baiaram s-au accidentat

Însă, prima repriză i-a dat mari bătăi de cap lui Eugen Neagoe, care a pierdut doi jucători de bază. şi Ştefan Baiaram s-au accidentat în minutele 24 şi 38 şi nu au mai putut continua partida.

În locul lor au intrat George Cîmpanu şi Ante Roguljic. Astfel, Eugen Neagoe a fost nevoit să îşi epuizeze două dintre cele trei întreruperi de joc regulamentare pentru efectuarea schimbărilor din cauza acestor accidentări.

La pauză, antrenorul oltenilor a mai făcut o schimbare şi Mihai Căpățână i-a luat locul lui Ştefan Vlădoiu. Astfel, pentru partea secundă, Eugen Neagoe mai avea posibilitatea să întrerupe o singură dată jocul pentru schimbări.

Schimbare inspirată cu Elvir Koljic!

Pe care a epuizat-o în minutul 68 când i-a trimis în teren pe Koljic şi Creţu în locul lui Markovic şi Screciu. De cealaltă parte, Dan Petrescu a făcut primele modificări după minutul 60. Petrila şi Janga i-au înlocuit pe Birligea şi Maglica.

Până la urmă, Eugen Neagoe s-a dovedit inspirat. Elvir Koljic a adus golul egalizator la câteva minute după ce a intrat. Cvek a deschis scorul în minutul 69 pentru oaspeţi, dar “dragonul” Craiovei a egalat trei minute mai târziu.

“Absențe am avut dintotdeauna, încă din ianuarie au lipst cinci, șase jucători foarte valoroși”

Problemele cu accidentările se înmulţesc la Universitatea Craiova. s-a plâns înaintea meciului de faptul că din ianuarie au fost mai mereu 5-6 jucători cu probleme de sănătate:

“Și nu avem probleme, știți că Nicușor Bancu este zilnic cu noi la antrenamente, dar nu se pune problema să fie în lotul nostru în următoarea perioadă.

Recuperarea trebuie să fie 100%, abia atunci ne vom baza pe el. Vătăjelu este un jucător foarte valoros, era într-o perioadă foarte bună, dar acea fisură îl ține departe de meciurile oficiale. Și Bogdan Mitrea are o problemă medicală, nu va face parte din lot cu CFR Cluj, dar sunt convins că de luni sau marți va fi lângă noi.

Absențe am avut dintotdeauna, încă din ianuarie au lipst cinci, șase jucători foarte valoroși și nu ne-am plâns, am avut mare încredere în lotul pe care îl avem. În mare nu ne-au dezamăgit, chiar au făcut eforturi foarte mari, dacă nu am avut tot lotul la dispoziție s-au comportant exemplar”, a spus Neagoe înaintea meciului.