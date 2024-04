Produsul Lidl care îți poate schimba casa. E adus la raft de joi, 11 aprilie 2024 și mulți români îl vor cumpăra

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lidl este unul dintre supermarketurile preferate ale românilor. Aici, clienții nu găsesc doar alimente proaspete, ci și produse care le pot schimba viața. Unele dintre acestea va ajunge pe rafturi începând de azi și doar norocoșii vor avea șansa să pună mâna pe ele.

Produsul râvnit de toți care a ajuns pe rafturile de la Lidl

Lidl este unul dintre supermarketurile care a reușit să ajungă la inima românilor. Prețurile mici, oferte constante și calitatea produselor sunt factorii care îl mențin în topul preferințelor.

Românii știu foarte bine că . Aici, clienții găsesc legume proaspete, alimente din gastronomia internațională și produse pentru casă.

În această perioadă, nu doar pasionații de grădinărit au de unde alege din gama de produse Lidl. Începând de azi, pe rafturile supermarketului se află unul dintre cele mai râvnite produse. Nu doar că este foarte ieftin, ci este și util în fiecare casă.

Din data de 11 aprilie, , trebuie să știe că faimoasa aplică LED a revenit pe stoc. Aceasta vine în două variante, iar în funcție de buget, se poate opta pentru fiecare dintre ele.

Ofertele care îi așteaptă pe români, zilele acestea, la Lidl

De azi, la raft se găsește aplica LED simplă, cu control al nuanței culorii. Aceasta costă 169 de lei și vine la pachet cu telecomandă și este disponibilă în două culori: albastru și roz pal.

Pentru cei care vor să îmbine utilul cu plăcutul, Lidl are la raft aplică LED cu difuzor Bluetooth. Aceasta are două intensități de reglare a lumini, 7 nuanțe de culori, plus lumina albă. De departe, este unul dintre cele mai căutate produse de la Lidl.

Aplica se comercializează la pachet cu telecomanda multifuncțională și costă 219 de lei. Un mare avantaj al acestui produs este că are temporizator pentru stingere automată după 30 de minute.

Cei care vor să adauge culoare locuinței lor pot opta pentru bandă LED cu senzor audio, 3 metri la doar 64.99 de lei. Pentru cei care vor să meargă pe varianta clasică, din oferta Lidl mai fac parte și becurile LED la 19.99 de lei sau cele cu filament la 14.99 lei.

Acestea nu sunt singurele oferte care îi așteaptă pe români la Lidl. Zilele acestea, cei mai norocoși pot găsi unele dintre cele mai râvnite produse din gama Deluxe. În plus, produsele de Paște sunt și ele prezente la raft cu prețuri de neratat.