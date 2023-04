Profesor de religie din Neamț, acuzat că a agresat sexual o elevă. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar

Profesor de religie din Neamț, acuzat de o femeie că i-a agresat sexual fiica. Aceste acte s-ar fi întâmplat în mod repetat, astfel că bărbatul a ajuns acum sub control judiciar timp de 60 de ani. Mai mult, procurorii i-au interzis acestuia să mai profeseze la catedră.

Profesor de religie din Neamț, acuzat că a agresat sexual o elevă

Mai mult, conform profesorul este director al Școlii Postliceale Sanitare de Stat. Potrivit inspectorului școlar Florentina Luca-Moise, victima are 16 ani și i-a fost elevă profesorului în clasele a 7-a și a 8-a.

“Mama fetei a înregistrat o petiţie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pe data de 21 martie. Am avut o discuţie cu ea şi mi-a prezentat capturi de ecran cu conversaţiile profesorului cu fiica sa. Am urmat calea legală şi în aceeaşi zi am constituit o comisie de urgenţă în cadrul căreia s-a luat decizia de a sesiza aceste abuzuri către poliţie.

Astăzi s-a înregistrat la Şcoala Postliceală o ordonanţă de predare a datelor informatice “, a declarat inspectorul şcolar general, potrivit sursei citate. ISJ Neamț a găsit deja un cadru didactic care să suplinească lipsa profesorului care are interzis la catedră. Mai mult, bărbatul va fi înlocuit și din funcția de director, însă acest lucru va fi stabilit ulterior de Consiliul de Administrație al Şcolii Postliceale Sanitare de Stat.

În luna octombrie 2022, un caz similar era înregistrat la o școală din Argeș. Atunci, un profesor era acuzat că a pipăit și sărutat o elevă din clasa a 9-a. “În urma informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la un incident petrecut într-o unitate de învăţământ din municipiul Piteşti, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş este abilitat să comunice următoarele:

apărute în mediul online, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Piteşti s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş în acel moment.

Cu o zi înainte, un profesor de religie din Arad provoca un scandal monstru după ce le transmitea elevilor că femeile care se îmbracă indecent merită violate. ”Poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară s-au sesizat din oficiu. A fost întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă, un bărbat de 45 de ani, din Arad, fiind cercetat pentru adresarea de expresii jignitoare unei eleve de 18 ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Claudia Iuga.

”Avem o echipă de doi inspectori care fac cercetări în liceul respectiv, vor vorbi cu elevele în cauză, cu alţi profesori şi cu profesorul acuzat. Nu există plângeri anterioare acestui caz pe numele acestui cadru didactic.

Măsurile le va lua Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, se poate merge de la tăierea din salariu până la desfacerea contractului de muncă”, a analizat situația și Marius Gondor, inspector școlar general.