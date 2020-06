„Profesorul” Mihnea Ionescu: „Cornel Dinu nu a plecat din ADPD! Este acum înscris în ambele proiecte, la fel ca și Ionuț Lupescu sau Radu Ștefan” Exclusiv

Dinamo respiră greu înaintea unui meci care poate fi o gură zdravănă de oxigen în acest sezon, de departe cel mai slab și nu numai din cauza aste cel mai dificil din istoria de 72 de ani a clubului din Șoseaua „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mâine, în „Groapă”, Dinamo joacă turul semifinalei de Cupă cu marea rivală FCSB, într-un moment în care clubul pare, a câta oară?, aproape de a-și găsi un nou proprietar. Au sosit primii bani, 100.000 de euro de la spanioli, de la Pablo Manuel Fernandez Cortacero, în numele grupului de investitori reprezentați de Juan Jose Melero Marin, conform gsp.ro.

Dinamo a trăit în ultimele luni din banii dați de suporterii înscriși în Programul DDB (Doar Dinamo București), bazat pe PCH (Peluza Cătălin Hîldan). Cornel Dinu, membru fondator al celeilalte asociații de fani, ADPD (Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo), a făcut un pas mare spre unirea tuturor „câinilor” din tribune într-un efort uriaș de a salva clubul și s-a înscris și în Programul DDB, așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Profesorul” Mihnea Ionescu: „Cornel Dinu nu a plecat din ADPD! Este acum înscris în ambele proiecte, la fel ca și Ionuț Lupescu sau Radu Ștefan”

Mihnea Ionescu, „Profesorul”, cunoscutul ultras dinamovist și membru fondator ADPD, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, că „Programele ADPD și DDB trebuie puse unul lângă altul și trebuie mers mai departe cu programe unite, asta este important pentru Dinamo”

Cornel Dinu a dat semnalul unirii suporterilor jurul lui Dinamo înainte de ciocnirea cu FCSB din Cupă. ADPD mai face un pas către DDB

Gestul lui Cornel Dinu a fost salutat de toată suflarea dinamovistă, de la marele rival, dar și prieten Mircea Lucescu la rivalii de până mai ieri chiar din Programul DDB. Suporterii și-au exprimat pe paginile de facebook DDB și PCH speranța că semnalul dat de Cornel Dinu va duce la unificarea eforturilor celor două asociații de „socios” pentru a salva Dinamo în ceasul al 13-lea…

La rândul lor, fanii din ADPD au făcut și ei un pas spre colaborarea cu cei din DDB. Conducerea ADPD a postat un comunicat pe site-ul asociației și pagina de facebook, în care salută gestul lui Cornel Dinu și susțin că „Statutul ADPD ului și tenacitatea DDB ului se pot uni într-o singură voce”. Iată în continuare comunicatul ADPD în întregimea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Stimați suporteri dinamoviști,

Cornel Dinu s-a înscris și în programul DDB, un gest elegant menit să unească – în sfârșit – suporterii dinamoviști, pentru un plus de credibilitate în fața celor ce ar putea pune umărul la renașterea lui Dinamo, dar care, văzându-ne divizați, nu dau doi bani pe ideea de SOCIOS.

ADVERTISEMENT

Atunci când Dinamo este în mare pericol, Adevăratul Căpitan ne vrea uniți! De peste două decenii clubul nostru e devorat de păsări de pradă, după concesiune, bancrută sau insolvență s-a ajuns la fundul sacului, iar Negoiță vinde și ce are, și ce n-are…

Nu analizăm acum aspecte juridice, dar o să revenim curând cu lucruri legate de stadion, unul din aspectele pe care ambele asociații l-au promovat în programul lor, pentru că un nou Dinamo trebuie să aibă o casă nouă!

ADVERTISEMENT

Asociația Dinamoviști pentru Dinamo a apărut pentru ca suporterii să poată fi implicați în viața clubului, lucru benefic ambelor părți, dar, refuzați sistematic de Negoiță încă de la înființare, am stat în expectativă și am așteptat un investitor privat care să cumpere Dinamo și cu plus, și cu minus. Însă oricare ar fi numele acestui viitor investitor, suporterii trebuie să fie parte din Dinamo, iar programele SOCIOS trebuie să continue.

Statutul ADPD ului și tenacitatea DDB ului se pot uni într-o singură voce. Sigur, sunt multe de discutat despre ultimii doi ani, dar trebuie să acceptăm cu toții că dușmanii noștri se numesc altfel și să nu ne irosim energiile într-un război fratricid.

Curând , ADPD va organiza o Adunare Generală unde se vor lua hotărâri, dacă programele și oamenii din Asociații vor decide un drum comun atunci putem vorbi de un pas important înainte.

Luptăm pentru visurile oricărui dinamovist: stadion nou, Centru de copii și juniori performant, profesioniști în executivul clubului Dinamo și o strategie pe termen mediu și lung care să garanteze ieșirea din anonimatul actual.

Totul Pentru Dinamo! 🇦🇹”

„M-am implicat în proiectul socios al ADPD-ului, DDB-ul l-a dus mai bine pentru că au fost mai bine organizați, este meritul lor, nu trebuie să se supere nimeni, acum este ceasul al 13-lea, momentul să ne unim toți dinamoviștii adevărați pentru că nu mai este timp de polemici și orgolii” – Cornel Dinu „Bravo lui! Prin acest pas, Cornel poate să devină, într-adevăr, liantul celor două grupări de suporteri într-una singură, puternică și astfel capabilă să preia Dinamo” – Mircea Lucescu