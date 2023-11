Profeția lui Mitică Dragomir după calificarea României la EURO 2024. ”Șansa porcului de Crăciun?”

Asta, pentru că Oracolul FANATIK a anunțat că naționala condusă de Edi Iordănescu nu are nicio șansă să iasă din grupă la Euro 2024. Mai mult, Mitică Dragomir a lăsat să se înțeleagă că România s-a calificat extrem de norocos la Euro 2024 profitând și de faptul că Belarus și Israel au fost două naționale exilate, rămase fără teren propriu unde să joace meciurile.

Profeția lui Mitică Dragomir după calificarea României la EURO 2024

”Să nu uitați! Sunt de felicitat, de la conducere în jos. Să nu uitați că am jucat cu două echipe care nu au jucat niciun meci acasă. Au jucat numai în deplasare. Israelul și Belarusul.

Ăia săracii dacă jucau și ne încurcau la un singur meci eram gata. Ăsta un aspect, al doilea, noi am avut și un pic de noroc extraordinar. Golurile cu Elveția, VAR-ul cu Kosovo. Bară-gol cu Kosovo, cu Israel, Doamne ce norocul dracului am avut”, a punctat Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

. Deci nicio șansă, șansa porcului de Crăciun să ieșim din grupă? Nicio șansă?”, a remarcat Horia Ivanovici, înainte de a primi răspunsul categoric din partea Oracolului. ”Nu, nu avem”, a transmis Dragomir, referitor la șansele ca România să producă o surpriză și să iasă din grupe.

De altfel, această teorie este susținută și de faptul că naționala noastră este cea mai slabă din punct de vedere de la Euro 2024, , la distanță de câteva milioane de euro. Asta, în condițiile în care fundașul Radu Drăgușin valorează peste 10% din lot, fiind cotat la 10 milioane de euro.

Va reuși România să obțină o performanță notabilă la Euro 2024?

Dacă Mitică Dragomir e sceptic și neîncezător în șansele României de a ieși în evidență la Euro 2024, nu același lucru se poate spune despre fostele glorii din ”Generația de Aur”. De exemplu, Florin Răducioiu, cel care e convins că România va obține mai mult de un punct în grupă și, implicit, ar putea produce o surpriză.

”Oricum, o să ne aducem aminte, oricum, de aceşti băieţi, care au obţinut calificarea. Sunt învingători. Mă închin în faţa lor. E bine să păstrezi această mentalitate de învingători. Să nu le mai fie frică. La Campionatul European se pot întâmpla multe lucruri. Într-o grupă de patru, e de-ajuns să câştigi un meci, să faci un egal şi ai mari şanse să te califici.

Echipa României este o echipă foarte periculoasă, care nu are nimic de pierdut, o echipă tânără, care vrea să se afirme. Am lipsit mult timp de la EURO. Atenţie mare la România! Sincer. Eu îmi aduc aminte de EURO 1996, care a fost un dezastru pentru noi. Sunt convins că aceşti băieţi vor face mai mult de un punct la EURO 2024. Pe cât suntem azi? 20 noiembrie. Mai vedem în vară”, declara Florin Răducioiu la

