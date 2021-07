Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 28 iulie. România se sufocă la aproape 40 de grade Celsius

Meteorologii au transmis cum va fi vremea în ziua de miercuri, iar veștile nu sunt deloc bune. Temperaturile vor atinge aproape 40 °C, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 28 iulie. Temperaturi sufocante

Vestea este cu atât mai rea în condițiile în care românii nu scapă de valul de căldură în această săptămână, potrivit unui al ANM.

Anunțul făcut de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că în această noapte cerul va fi senin și vor exista înnorări temporare în regiunile de nord și nord-est, unde vor exista, de asemenea, și averse însoțite de descărcări electrice.

Tot în această seară, este posibil ca vântul să bată mai puternic. În ceea ce privește valorile din termometre, meteorologii au anunțat că acestea vor fi cuprinse între 12 ° C în depresiuni și 25 sau 26 ° C în Dealurile de Vest.

De asemenea, specialiștii au mai anunțat că va fi caniculă în aproape toate zonele țării și indicele temperatură – umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe tot parcursul zilei de miercuri.

Care sunt temperaturile maxime ale zilei de miercuri, 28 iulie 2021

Temperaturile maxime ale zilei de miercuri vor fi cuprinse între 31 și 39° C, iar valorile mai ridicate vor fi resimțite în partea de sud a Olteniei, dar și în sud-vestul Munteniei.

În ceea ce privește temperaturile minime, ele vor fi undeva la 20° C în zonele joase de relief. La nivelul întregii țări, minimele vor fi între 12 și 25° C.

Spre seară, vremea va deveni mai instabilă și vor exista înnorări temporar accentuate, dar și intensificări ale vântului, cu rafale de peste 80 km/h, dar și căderi de grindină pe alocuri, în special în Transilvania, Maramureș și Moldova.

Totodată, la munte și în zona subcarpatică, vor avea loc averse ce pot căpăta un caracter torențial.

Vremea în București, pe litoral și la munte, pentru miercuri, 28 iulie

arată că vremea va fi una caniculară și temperaturile se vor situa între 37 și 38°C. Minimele vor fi undeva între 19 și 22°C.

Spre seară este posibil să aibă loc intensificări ale vântului, dar și descărcări electrice.

În ceea ce privește vremea de pe litoral, ziua de miercuri va fi una deosebit de călduroasă și disconfortul termic va fi accentuat.

Șansele de ploaie sunt foarte mici, astfel că turiștii se vor bucura de o vreme frumoasă. Maximele sunt cuprinse între 30 și 33° C, iar minimele între 22 și 25 ° C, în timp ce apa mării va avea undeva între 26 și 29° C.

La munte, vremea va fi, de asemenea caldă, și este posibil să aibă loc căderi de ploi și de grindină și vântul să sufle cu 80 km/h. Vor fi 26° C la Păltiniș și la Sinaia și 28° C la Stâna de Vale.