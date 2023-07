Daniel Șendre, , a anunțat că nu își prelungește valabilitatea cardului de membru. Anunțul a fost făcut de fostul purtător de cuvânt al programului printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

Programul DDB pierde un membru foarte important: „Mult succes!”

Daniel Șendre a fost unul dintre cele mai importante personaje din cadrul . Fost purtător de cuvânt al DDB și un membru cu putere de decizie în program, Daniel Șendre a menținut permanent legătura cu toate organizațiile din țară și străinătate și cu membrii acestora.

Printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, Daniel Șendre a anunțat că nu și-a prelungit valabilitatea cardului DDB, după ce acesta a expirat sâmbătă, 1 iulie. „SUCCES, PROGRAM DDB! Așa cum am anunțat deja prin live-uri, în luna în curs urma să îmi expire cardul de membru DDB.

Acest lucru s-a întâmplat sâmbătă, pe 1 iulie, dată de la care am decis să nu îl prelungesc. Faptul că nu mai fac parte din echipa de comunicare a programului este binecunoscut încă din luna aprilie 2022, așa că nu îmi este foarte clară confuzia creată în mințile unor câini de-ai noștri după intervenția de aseară de la Digi Sport.

Decizia de a mă retrage definitiv din organizație nu am făcut-o publică în emisiune doar din dorința de a nu fi interpretată drept o încercare de a-i influența și pe alții să procedeze la fel în ceea ce privește prelungirea cardului.

Voi continua să vorbesc despre Dinamo al meu cu aceeași forță, onestitate și bucurie cu care o fac de când mă știu. Pentru că am mai spus-o, acum doar repet. Eu n-am cerut să fiu dinamovist, eu am avut noroc! Numai bine tuturor!”, a fost mesajul postat de Daniel Șendre, pe pagina personală de Facebook.

Daniel Șendre, adevărul despre problemele de la Dinamo: „În amicalul cu Câmpulung au jucat în maiouri”

Daniel Șendre a anunțat că va rămâne interesat de Dinamo. Fostul membru al DDB a vorbit pe larg despre problemele existente la Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare se află în Slovenia pentru cantonamentul dinaintea startului SuperLigii.

„Realitatea este ceea ce vedeți. Mai sunt 11 zile până la startul sezonului, Dinamo încă are interdicție de transferuri, Dinamo nu a primit jucătorii ceruți de Ovidiu Burcă, Dinamo nu are sponsor principal, contractul cu cel vechi s-a terminat. În amicalul cu Câmpulung au jucat în maiouri.

Problemele sunt în țară, rezolvarea lor este în țară, iar unul dintre acționarii majoritari au plecat azi în Slovenia. Poate cineva să conteste? Sunt realități. Lucrurile ar trebui să meargă ca la Dinamo, Dinamo e un club mare. Trebuie tratat cu respect. Este inacceptabil ca Dinamo să nu poată semna jucători. Ovidiu Burcă merită o șansă în Liga 1, pentru că ne-a promovat.

Oamenii ăștia trebuie să facă altceva decât să respecte ceea ce au promis când au venit: că au un investitor și un proiect în spate. Acțiuni pe care ei le-au luat, au dat 4 % unui alt acționar pe un leu și le revând în campania de crowdfounding, dar nu în Dinamo, ci în Red&White. Sunt vocali, asta știu să facă, dar suporterii îi penalizează. Nu știu dacă sunt 1200 de abonamente vândute, iar campania de crowndfounding făcută pe genunchi a adunat doar 5%.

„Atitudinea este aceeași. Nu au bani”

„Au lansat ideea că domnul Florică s-a supărat pentru că a apărut în presă informația legată de fiul lui. Nu vorbim despre un investitor oarecare, domnul Florică are o imagine, să bagi 300.000 de euro în Dinamo… Îl felicit pe Ovidiu Burcă pentru că a refuzat nepotisme la Dinamo.

Despre domnul Florică, v-am spus că există acel acord care nu ar fi trebuit să existe dacă acționarii înțelegeau unde au venit, la Dinamo nu merge cu nepotisme. Nu știu ce a urmărit nici Cortacero, nici Șerdean, dar atitudinea este aceeași.

Nu au bani. Nu pot să spun că urmăresc ceva necurat, nu am dovezi. Au creat o companie, un SPV, care are acțiuni în Red&White, care are acțiuni în Dinamo. În niciun caz nu devii acționar în Dinamo”, a declarat Daniel Șendre, la .