Progrese timide pentru România după întâlnirea Predoiu – Karner. Aderarea la Schengen rămâne blocată din cauza migranţilor

Din păcate pentru românii care așteaptă marea veste, aceasta va întârzia, pentru că reacțiile de după această întâlnire au părut mai degrabă de complezență. În aceste condiții, viitorul Consiliu JAI din 28 septembrie e greu de crezut că va însemna pentru România aderarea la Schengen, după 8 luni de la blocarea de către Austria a acestui demers.

Progrese timide pentru România după întâlnirea Predoiu – Karner

Primul care a luat cuvântul Gerhard Karner, cel care a explicat că România a făcut progrese, însă nicio vorbă concretă despre aderarea țării noastre la Schengen, semn că acest scenariu e mai degrabă utopic acum. ”Această discuție de astăzi este o consecință logică a întâlnirilor de până acum. Am fost în iunie în București unde am discutat cu domnul Lucian Bode despre cooperarea polițienească în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

un plan de acțiune în domeniul criminalității legate de traficanții de migranți. A fost moment decisiv, de începere a cooperării. În aprilie s-a convenit că în triunghiul format din Ungaria România și Serbia să se intervină cu patrule comune și prin acest pact este posibil ca cei care ies prin Ungaria și ajung în România să poată fi urmăriți mai departe în România.

E și baza de la care am pornit și în discuțiile de astăzi. Pentru combaterea criminalității transfrontaliere s-au stabilit măsuri care cuprind trimiterea unui ofițer român la centrul de cooperare polițienească din Viena. De asemenea, va fi trimis și un ofițer austriac la centrul de cooperare din Oradea, fiindcă e deosebit de important să se ia aceste măsuri în combaterea criminalității transfrontaliere legată de traficul de migranți.

ADVERTISEMENT

și rezultate deosebite, în cadrul unei acțiuni desfășurate de autoritățile din România Ungaria și Austria, s-au făcut 36 de percheziții în România, în Ungaria și în Austria, au fost arestate 6 persoane, asta arată că pactul dintre noi aduce rezultate”, a transmis ministrul Gerhard Karner.

La rândul său, ministrul Cătălin Predoiu i-a mulțumit omologului său pentru ”invitație”, însă a lăsat să se înțeleagă că țara noastră e doar la început de drum în tentativa de a convinge Austria că nu mai e nevoie să se folosească de dreptul său de veto atunci când vine vorba de aderarea la Schengen a țării noastre.

ADVERTISEMENT

”Vă mulțumesc domnule ministru. Am avut o discuție foarte bună, mulțumesc pentru invitație, am sperat să avem această discuție bună. Fericit că am avut o discuție bună, onorat să conduc aceste discuții. Discuție între două părți care reprezintă două țări prietene, care împărtășesc aceleași valori și idealuri europene.

Vom începe un drum comun de construcție pe toate temele de interes. În același timp am prezentat toate progresele realizate de România, de structurile MAI. Vom ieși de pe acest drum cu o hotărâre, avem foarte mult de construit”, a transmis ministrul de interne Cătălin Predoiu în cadrul unei conferințe de presă.

În consecință, experții politici consideră puțin probabil ca țara noastră să adere la Schengen în acest an. În condițiile în care în 2024 urmează alegeri complicate în toată Europa, inclusiv la nivel de Parlament European, sunt șanse reale ca România să-și fi ratat momentan trenul care duce spre Schengen, cel puțin pentru următorii ani.