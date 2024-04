Propunere-șoc pentru Mihai Rotaru. Cristi Chivu, dorit antrenor la Universitatea Craiova: „Să încerce ceva nou”

Cristi Chivu e dorit antrenor la Universitatea Craiova. Varianta i-a fost propusă lui Mihai Rotaru, după ce înaintea meciului cu Farul Constanța.

Cristi Chivu e dorit antrenor la Univeristatea Craiova! „Nu știu ce putere are să-l aducă”

Dragoș Bon va sta pe banca Universității Craiova la meciul cu Farul din etapa a patra a play-off-ului. Între timp, Mihai Rotaru caută înlocuitor pentru banca oltenilor, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

Sorin Cârțu, fostul președinte al alb-albaștrilor, are însă altă propunere pentru postul de antrenor principal. „Sorinaccio” l-a sunat personal pe Mihai Rotaru. „Eu am vorbit cu Mihai și i-am spus că ar trebui să încerce ceva nou. Pe Cristi Chivu de exemplu. Nu știu ce putere are să-l aducă, dacă el vrea să vină.

Craiova e echipă mare. Și Gâlcă e o variantă, mai sunt și alții, precum Șumudică. Dar eu i-am zis lui Mihai: ‘Te-ai gândit să încerci ceva nou, pe Chivu?’”, a declarat Sorin Cârțu, conform .

Mihai Rotaru, reproș pentru Ivailo Petev: „De ce nu promovează oare jucători la echipa mare?”

Cristi Chivu s-ar potriv de minune profilului de antrenor pe care Mihai Rotaru îl dorește la Universitatea Craiova. Fostul căpitan al naționalei e antrenor la Inter Primavera, alături de care a luat titlul la U19 în Italia.

Peformanțele lui Chivu îl califică pentru un post de antrenor la U Craiova, având în vedere că știe să lucreze și să promoveze fotbaliștii tineri, ceea ce nu a făcut Ivailo Petev.

„Noi ne dorim seriozitate la Craiova. Vrem hardworker, 24 de ore din zi, 7/7. Noi cheltuim 1,3 milioane de euro pe an la Academie. Avem patru echipe în toate semifinalele la toate categoriile de vârstă.

De ce nu promovează oare jucători la echipa mare? Trebuie să producem unu sau doi jucători. Înseamnă că avem o problemă la structura clubului. Petev nu a făcut asta, niciodată”, a declarat Mihai Rotaru, pentru sursa menționată anterior.

Cu șapte etape rămase până la finalul campionatului, Universitatea Craiova este pe locul 3 SuperLiga României, la zece puncte de primul loc, ocupat de FCSB. Calificarea în cupele europene este obiectivul oltenilor, care