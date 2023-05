Protejata lui Costi Ioniță, dată în judecată! Acuzații grave de la fostul soț: „N-a vrut să-mi arate copilul!”

A ținut-o alături și a lansat melodii care au ajuns în topurile muzicale. Pe plan profesional, Dodo, cum își spune ea, a atins culmile succesului, însă în viața personală a dat doar de necazuri!

Protejata lui Costi Ioniță va fi dată în judecată de tatăl copilului ei

Totul a început în momentul în care a decis să-și întemeieze o familie alături de Liviu Kevin. Din păcate pentru ea, lucrurile nu au stat așa cum și-a dorit. Dodo și iubitul ei ajuns să se despartă când ea era însărcinată, iar bărbatul nu a fost lăsat să-și recunoască copilul. Dacă în trecut, Doinița a ales să nu treacă niciun nume în dreptul tatălui pe certificatul copilului, acum a pus numele actualului.

a avut grijă de Dodo pe plan profesional. Pe plan personal, ea a luat de curând decizia să treacă numele actualului iubit în certificatul băiatului pe care îl are cu Liviu Kevin. După ce a aflat, fostul logodnic este disperat și spune că va face demersurile legale și o va acționa în instanță.

„Înainte, în dreptul tatăl era trecută o linie, nu eram nici eu trecut. Acum Dodo a trecut copilul pe numele actualului ei iubit. Am de gând să înaintez un proces pentru că nu mi se pare corect. Am vorbit și cu avocatul meu zilele trecute și voi începe demersurile. Nu mi se pare corect. Luna aceasta pe 25 mă voi întoarce în țară și voi începe toate demersurile legale”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Liviu Kevin.

Fostul Doiniței susține că va face și testul de paternitate pe care l-a amânat atât de multă vreme. Liviu Kevin nu a apucat să-și vadă copilul decât de două ori și este disperat. „Cât de curând mă voi întoarce în țară pentru a putea face un test de partenitate. Eu sunt plecat din țară, dar va fi primul lucru pe care îl voi face. Mi-am văzut copilul de două ori. Am încercat să iau legătura cu mama lui Dodo, am sunat-o și nu a vrut să-mi arate copilul. Mi-a închis telefonul. Dacă ai dușmănie pe mine nu are rost să bagi copilul în asta. Sunt tatăl copilului, am tot dreptul să îl văd. Am tot dreptul ca măcar o dată pe săptămână să stau câteva ore cu el”, a spus Liviu pentru FANATIK.

Liviu Kevin: “Mama lui Dodo taie și spânzură în carne vie!”

a încercat să stea cât mai departe de Liviu Kevin. „De vină” pentru acest comportament ar fi mama cântăreței. Femeia nu vrea sub nicio formă să-l lase pe bărbat să comunice cu Dodo sau copilul ei. În plus, și la botezul copilului, bărbatul, invitat de Dodo și actualului iubit la ceremonie, a fost izgonit de mama cântăreței din biserică.

„Mă deranjează foarte tare că nu-mi arată copilul. Indiferent ce a fost între noi, este copilul meu. Mă doare că procedează așa. Orice aș fi spus sau ar fi fost între noi, ar fi trebuit să-mi arate copilul. Nu am cu cine să mă înțeleg. Mama ei este foarte vehementă, taie și spânzură în carne vie. Am încercat să vorbesc cu mama ei, nu se poate. Și la botez la fel. Eu vorbisem cu Dodo și cu actualul iubit cu două săptămâni înainte de botez. Ajunsesem la un acord să fiu și eu prezent la botezul copilului. În ziua respectivă, mama ei a început să urle de față cu toți invitații să plec. Urla la mine că o să cheme poliția dacă nu plec”, a mai spus Liviu Kevin, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Livu Kevin: „Mama protejatei lui Costi Ioniță a aruncat cu lavabil și cu bolovani după mine!”

Fostul iubit al protejatei lui Costi Ioniță susține că Doinița nu are nicio autoritate în fața mamei sale. El a încercat să ajungă la un consens cu , dar s-a trezit într-o situație greu de imaginat.

„Dodo nu are nicio autoritate în fața mamei sale. Și când era cu mine, mama ei o amenința că dacă nu face ce spune ea, o dă afară din casă. Într-un fel o înțeleg pe Doinița. Până la urmă ea este încă un copil și o ascultă pe mama ei. Și atunci când a chemat poliția, la fel. Au venit oamenii legii, au spus că pot să-mi văd copilul, mama ei a fost de acord. După ce au plecat oamenii legii nu m-a lăsat să-l văd. Am mers la mama ei acasă, să-mi văd copilul. A aruncat cu apă pe mine, apoi cu lavabil. A aruncat cu bolovanii după mine”, susține bărbatul.

Liviu Kevin este de părere că i s-ar fi pus la cale o înscenare pentru a nu-și putea recunoaște copilul. Bărbatul susține că nu le-a agresat niciodată pe Doinița sau pe mama ei. Cu toate acestea, Liviu a primit ordin de restricție cu o lună înaint de a se naște fiul său.

„Oricum este cusută cu ață albă situația. Eu am avut ordin de restricție și nu am putut să mă apropii de copilul meu. Să obții un astfel de ordin așa ușor, în condițiile în care nu am făcut nimic. Eu nu am bătut-o pe Doinița, nu s-a întâmplat nimic. A obținut ordin de protecție doar în perioada în care s-a născut copilul pentru a putea să-și facă toate demersurie. Să nu pot să fiu trecut în certificatul copilului, să nu merg la spital să-l recunosc. Ordinul de restricție a fost doar de două luni”, a mai spus acesta pentru FANATIK.

Liviu Kevin, despre protejata lui Costi Ioniță: „Doinița m-a sunat să ne împăcăm”

Protejata lui Costi Ioniță are o relație de un an și jumătate cu actualul iubit. Din spusele fostului iubit, cei doi nu s-ar mai înțelege deloc. Cu toate că actualul îi crește copilul, Dodo l-ar fi căutat pe Liviu Kevin.

„Doinița m-a sunat și mi-a cerut să ne împăcăm. După toate certurile pe care le-am avut m-a căutat. Eu cred că este un joc de-ale ei și a făcut de multe ori așa înainte. Nu știu ce să cred, dar știu că își joacă rolurile foarte bine în ce își propune. Scopul ar fi să scape de actualul ei iubit. Am aflat însă de la un apropiat că nu se mai înțelege cu actualui ei. Au fost multe certuri între ei”, a spus bărbatul.

Liviu Kevin: „Relația cu Doinița Ioniță a fost cea mai mare greșeală a vieții mele”

Liviu Kevin a dat-o uitării pe Doinița și este deschis către o nouă relație. Acesta a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre noua cucerire. „Momentan, sunt în cunoaștere cu cineva. Vedem unde ne duce viața. Eu sunt deschis unei noi relații. Între mine și Doinița nu se va pune niciodată problema unei împăcări. Relația cu ea este cea mai mare greșeală a vieții mele. O regret! Îmi doresc să am o relație bună cu ea, doar pentru copil, atât” a concluzionat bărbatul.

Contactată de redacția FANATIK, familia Doiniței a confirmat că Dodo a trecut copilul pe numele actualului iubit, însă nu a dorit să facă alte comentarii.