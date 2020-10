Proteste la Iași în ziua de Sfânta Parascheva. Jandarmii sunt în alertă

Credincioşii ortodocşi din România o sărbătoresc, miercuri, în condiţiile impuse de starea de alertă, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

În acest an 2020, din cauza evoluţiei pandemiei de Covid-19 în ţara noastră, a fost anulat tradiționalul pelerinaj organizat începând cu anul 1641.

Nu toată lumea a fost de acord cu decizia autorităților de la București, iar unii anunță proteste la Iași față de măsurile de restricționare a pelerinajului.

Sunt anunțate proteste la Iași de Sfânta Parascheva. Jandarmii, în alertă

Încă de luni, circa 300 de oameni erau dis de dimineață în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și înaintau printre gardurile de protecție, cu gândul să ajungă la racla Sfântei Parascheva.

Imediat, forțele de ordine de la Jandarmerie și-au făcut apariția în zonă. Alături de polițiști, jandarmii au ocupat zona Mitropoliei Iași, asta după ce mai mulți protestatari din țară au anunțat că ajung acolo.

Oameni prezenți miercuri dimineață în zonă strigă că vor la racla sfintei. Aceștia i-au apostrofat pe jandarmi pentru că nu sunt lăsați să ajungă la raclă, așa cum o făceau în fiecare an.

Conform prevederilor anunțate de oficialii din Guvern, doar 500 de credincioși pot participa la slujba ținută pentru Sfânta Parascheva. Racla cu sfintele moaște a fost scoasă afară.

Liderii protestatarilor anti-măsuri din pandemie își anunță prezența la Iași

În ciuda măsurilor clare anunțate de autorități, mai mulți lideri ai protestatarilor anti măsuri guvernamentale din perioada pandemiei au anunțat că vor merge miercuri la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva.

Aceștia spun că jandarmii fac un abuz în serviciu pentru că nu îi lasă pe oameni să se închine la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași.

”Eu mâine (n.r. miercuri) mă duc la pelerinaj în calitate de cetățean român și aș vrea să reamintesc Guvernului, Președinției și Grupului de Comandă articolul 29 din Constituție, libertatea conștiinței, punctul 3.

Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. Iar la punctul 5 este foarte important, cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate.

Deci eu mă voi duce cu Constituția în mână. Eu nu o să fac stânga împrejur atâta timp cât eu sunt cetățean român, când legea supremă în România este Constituția României și o să le spun cu ce drept îmi spun să fac stânga împrejur.”, a spus Codruța Cerva, conform România TV.

Nelu Tătaru, mesaj pentru credincioși

În tot acest context sensibil și tensionat, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a făcut un apel la discernământ și le-a cerut pelerinilor să înțeleagă contextul epidemiologic în care se afla Iașiul.

”Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă, într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani, atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, concedii, început de an, ca şcoală, în general.

Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj. Să ne gândim la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”.