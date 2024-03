PSD renunță la Sectorul 5 și îi face jocurile lui Piedone. „Există o înțelegere, doar că nu o vedem noi încă”

După ce PNL și PSD și-au împărțit sectoarele Capitalei, social-democrații i-au votat, miercuri, pe Rareș Hopincă, actualul prefect, și Adrian Vigheciu pentru a fi candidații Coaliției la primăriile Sectoarelor 2 și 5. Anunțul a fost unul surprinzător însă. În condițiile în care se părea că Rareș Hopincă va fi candidatul pentru Sectorul 5, partidul a venit cu propunerea surpriză: Adrian Vigheciu, un ilustru necunoscut.

PNL renunță la Sectorul 5 și îi face jocul lui Piedone

Anunțul celor de la PSD de miercuri a fost o adevărată surpriză, în condițiile în care candidatura prefectului Rareș Hopincă la Sectorul 5 era pregătită de mult timp, iar neoficial era dat candidat sigur la acest sector, cu deputatul Dan Cristian Popescu, candidat la Sectorul 2. De altfel, Hopincă nu doar că este președintele PSD Sector 5, dar în toată perioada în care actualul primar, Popescu Piedone, a fost la pușcărie, acesta a condus efectiv primăria.

În locul acestuia însă social-democrații l-au ales candidat la Sectorul 5 pe Adrian Vigheciu (foto stânga), un personaj necunoscut pe scena politică. Acesta este consilier general al Capitalei, iar între 2016-2020 a fost administrator general la Primăria Sectorului 6, acolo unde era plătit cu peste 15.000 lei lunar în anul 2020. De altfel, și acesta din urmă pare că se pregătea pentru o candidatură la Sectorul 6, în condițiile în care în urmă cu câteva luni a publicat pe canalul de YouTube a PSD la adresa primarului Ciprian Ciucu. În prezent, Vigheciu este directorul executiv al ADIGIDI, asociația pentru gestionarea deșeurilor din Ilfov.

„Aşa au hotărât organizaţiile. Este o decizie politică. Lăsaţi-ne! Cu asta ne ocupăm”, a răspuns, enervat, Marcel Ciolacu la întrebările jurnaliștilor cu privire la aceste nominalizări. Totuși, decizia PSD ridică unele semne de întrebare cu privire la relația care există în acest moment între (cel puțin) PSD și Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei. Dacă ne aducem aminte, la finalul lunii februarie, atunci când Piedone a anunțat public că își va depune candidatura, . Prima era aceea ca fiul său, Vlad Piedone, ales deputat pe listele PSD, în prezent președinte al PUSL Sector 5, să fie susținut să ajungă primar la sector, iar prefectul Rareș Hopincă să fie candidatul susținut la Sectorul 2.

Nominalizările făcute de cei de la PSD reușesc să îndeplinească ambele condiții impuse de Piedone. Hopincă este susținut la Sectorul 2, acolo unde are șanse în fața primarului USR, Radu Mihaiu, iar la Sectorul 5, este numit un candidat absolut necunoscut, care aproape garantează, dacă mai era nevoie, victoria lui Piedone junior. Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că nominalizarea lui Vigheciu pregătește calea unei candidatură fără șanse de reușită. În opinia acestuia, nici el, dar nici un alt candidat PNL-PSD, nu ar avea șanse în fața lui Piedone la Sectorul 5.

„Nu știu care e legătura lui cu Sectorul 5, dar e cert că nu pare o candidatură cu șanse de izbândă pentru ceea ce se arată a fi o victorie fără semne de întrebare. Nu e atât un non-combat ci mai mult faptul că în ultima perioadă „nu a crescut nimic”. PSD nu a reușit să crească pe cineva acolo. Poate că ar fi putut găsi un candidat mai important, dar asta nu ar fi schimbat deznodământul competiției, ci ar fi făcut-o doar un pic mai antrenantă. Un candidat, chiar și susținut de PNL-PSD nu are astăzi capacitatea să câștige Sectorul 5”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă, care este de părere că astfel, se pare că lupta reală din interiorul PSD a fost pentru candidatura la Sectorul 2, acolo unde sunt șanse reale de victorie.

Candidat fantomă la Sectorul 5 ca pe vremea lui Vanghelie

De altfel, domnul Adrian Vigheciu este atât de necunoscut încât nici măcar viitorii contracandidați nu-l cunosc. „Eu nu-l cunosc pe acest om, nu l-am văzut niciodată în Sectorul 5. Nu am auzit de el, nu știu cine e. Nici nu știu dacă locuiește în acest sector (nu locuiește -n.r.). Poate le e frică să nu se facă de râs cu oameni proeminenți, nimeni nu-și asumă și probabil că se bazează pe oameni care dacă pierd măcar sunt fericiți că au fost candidați”, a declarat, pentru FANATIK, Alexandru Dimitriu, consilier local și candidat USR la Sectorul 5.

În acest context, nu poate fi ignorat scenariul în care (cel puțin) PSD-ul face de fapt jocul lui Piedone, acesta din urmă fiind candidatul real al partidului. Nici nu ar fi pentru prima oară când social-democrații fac asta la Primăria Capitalei, s-a întâmplat în anul 2008, atunci când independentul Sorin Oprescu a câștigat ajutat de candidatura social-democratului Cristian Diaconescu. S-a întâmplat chiar și la Sectorul 5, cu patru ani înainte, în 2004, atunci când independentul Marian Vanghelie a câștigat din primul tur, iar PSD-ul îl arunca în luptă pe Cătălin Stoichiță, nimeni altul decât finul lui Vanghelie (acesta obținea 7% din voturi).

Dincolo de istoric, există și alte dovezi circumstanțiale care susțin un astfel de scenariu. „Această teorie poate fi demonstrată ușor. PSD și PNL îi asigură lui Piedone majoritatea. Noi am avut astăzi ședință de Consiliu Local, iar PSD și PNL au votat pentru toate punctele puse în discuție de primar. E evident că îl susțin pe Piedone”, a declarat, pentru FANATIK, Alexandru Dimitriu. Nu e puțin lucru, dacă ne uităm la ce se întâmplă la Sectorul 1, unde bugetul a fost votat după mai multe amânări și cu multe amendamente, sau cu ceea ce s-a întâmplat la Primăria Generală, unde, le fel, consilierii PNL au votat bugetul după două amânări consecutive.

La fel, o altă dovadă circumstanțială este candidatul Cătălin Cîrstoiu, susținut de PNL-PSD. Aproape necunoscut publicului larg, medicul Cîrstoiu a fost prezentat candidatul alianței nu la o oră de prime-time, ci la ora 11.00 dimineața, și abia după ce Firea, Burduja, Ciolacu sau Ciucă au luat cuvântul. La o săptămână după anunțul acestei candidaturi, cele două mari partide nu par să se grăbească cu o campanie agresivă pentru candidatul său.

„La ce s-a întâmplat din momentul lansării și până astăzi nu ne duce cu gândul la o campanie intensă de promovare a domnului doctor cu toate că notorietatea este astăzi principala sa problemă. Sunt sigur că mai are mult până va avea o notorietate de posibil câștigător, în ciuda susținerii a PNL și PSD. Altfel, nu pare că s-a întâmplat mare lucru, am văzut acel interviu al Digi, am văzut sondajele de opinie, am văzut o întâlnire cu cei de la PSD Sector 3, dar nu mare lucru și nu o expunere media foarte importantă care să ne ducă cu gândul la o campanie intensă în perioadă următoare”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Piedone, candidatul real al PNL-PSD

Sociologul Ovidiu Voicu este de părere că, chiar dacă circumstanțiale, aceste fapte ne indică faptul că Piedone este cu adevărat candidatul Alianței PNL-PSD la Primăria Capitalei. Pe lângă faptul că PSD-ul îi asigură majoritatea la sector, sociologul subliniază că între PSD și PUSL există în continuare o înțelegere, din moment ce Maria Grapini se regăsește pe un loc eligibil la alegerile europene. Totuși, principalul argument în favoarea acestui scenariu este că Popescu Piedone este candidatul care coagulează cel mai bine chiar interesele PSD la Capitală.

„Pare că aceste fapte ne duc spre un răspuns în privința relației dintre PNL-PSD și Piedone. Pare că e o înțelegere, pe care noi nu o vedem încă, între Piedone, grupul de interese pe care le reprezintă, este din partidul lui Dan Voiculescu, care întotdeauna a avut oameni pe listele PSD, vedem că Maria Grapini a ajuns totuși pe listele la europarlamentare. Deci o înțelegere acolo există totuși între cele două tabere, și cel mai probabil nu știm toate detaliile. S-ar putea să avem surprize până la ziua alegerilor, sau chiar și până la finalul perioadei de înscrieri”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru inovare publică.

Astfel, în opinia acestuia, totul se leagă, nominalizarea prefectului Hopincă la Sectorul 2, colaborarea cu PSD în Consiliul Local, numirea unui „candidat-fantomă” la 5. Pe de altă parte am avut declarațiile războinice ale liderului PSD, care a spus că vrea un primar cu viziune și „nu unul care să ne care roabele”, cu referință la Piedone. La fel, medicul Cîrstoiu a spus că Piedone poate fi un primar bun, însă doar de sector. Între timp, atacurile s-au oprit, asta deși .

„Piedone e tipul de primar cu care poți să faci o majoritate, o înțelegere în sensul dorit de PNL și PSD. Adică să meargă afacerile. S-a văzut și la Sectorul 5 că între PNL și PSD, pe de o parte, și familia Piedone, că aici sunt numai nepoți și nurori în administrație, i-au trecut proiectele primarului. Acum PSD a avut o influență importantă în Consiliul Local.

A fost retras domnul Hopincă, care, cât domnul Piedone la închisoare, el a fost city-manager, avea delegate toate atributele primarului și el a administrat sectorul. Și-a pregătit campania pentru Sectorul 5. El era cunoscut în sector și chiar avea șanse bune să câștige aici. Celălalt, nu știm ce vrea cu adevărat. Până și domnul Stoichiță era mai cunoscut. Oricum, nu ne mai interesează problemele orașului, nu mai discutăm deloc celelalte lucruri. Nu e prima dată. Am mai avut și cu Oprescu și Diaconescu, atunci când măcar PSD venise cu un ministru pe post de candidat degeaba”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

În acest scenariu medicul Cătălin Cîrstoiu este doar un candidat de sacrificiu, care își face astfel intrarea în politică, dar care a acceptat să joace această figurație, fiind candidatul care se suprapune cel mai bine pe electoratul lui Nicușor Dan, fiind potrivit să-i fure din voturi. Iar PSD și PNL vor găsi ușor vinovați, pentru că de campania acestuia se ocupă chiar Firea și Burduja. Întrebată despre cum merge campania medicului Cîrstoiu, Gabriela Firea a vorbit la Antena 3 despre propria ei campanie abandonată pentru București, și a completat spunând că „acum cu noul candidat automat munca noastră este puţin mai dificilă, dar nu dăm înapoi, nu este imposibil”.

„Mai degrabă că fac mișto de el, la modul cum îl abordează inclusiv Firea. La televizor comunicatorii PSD spun că nu e candidatul PSD, ci candidatul Alianței. Un discurs de genul ăsta e super-bizar. E ca și cum noi am spune că Nicușor Dan nu e candidatul USR. Nu, e candidatul USR, e candidatul PMP, FD, Reper. Adică nu ți-l asumi deloc”, a declarat, pentru FANATIK, Alexandru Dimitriu.

Altfel, în lupta de la Sectorul 5 a intrat și Marian Vanghelie, care a declarat că „are un culoar bun”, în condițiile în care Piedone senior candidează la Primăria Capitalei.