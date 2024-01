Pune presiune pe noii colegi după Petrolul – Dinamo 1-0: ”Nu e timp să așteptăm să se integreze. Am muncit degeaba 90 de minute!”

Așadar, după Petrolul Ploiești – Dinamo, scor 1-0, cel mai vehement a fost Răzvan Patriche, fotbalist care a dat vina pe teren pentru acest rezultat slab. Potrivit lui Patriche, Dinamo are toate șansele să își revină și să evite retrogradarea, cu toate că fotbalistul era vizibil afectat de această înfrângere.

Supărare mare la Dinamo după înfrângerea cu Petrolul

”Am avut avut așteptări mai mari de la acest meci, din păcate n-am reușit să aducem niciun punct. Am jucat pe un teren dificil, înghețat, moale. A fost meci de luptă, din păcate astăzi l-am pierdut. Nici nu știai cum vine mingea, a fost meci de luptă.

La cum a fost meciul, nu s-au creat mari ocazii, un rezultat egal era mai echitabil. . Nu știm cum va fi terenul și săptămâna viitoare, probabil va fi meci de luptă. Am avut așteptări mari, încredere în noi, din păcate nu am reușit să aducem niciun punct”, a declarat Patriche.

Cristi Costin, extrem de dezamăgit după Petrolul – Dinamo 1-0

La rândul său, dinamovistul Cristi Costin s-a plâns că Dinamo a muncit ”degeaba” 90 de minute. ”Am muncit 90 de minute degeaba până la urmă, nu cred că am făcut un joc tocmai rău. Un rezultat de egalitate era mai echitabil, sincer.

Nu mai contează, ei au luat cele 3 puncte, noi trebuie să o luăm de la capăt. Nu mai e timp de așteptat să se integreze, trebuie să facem nu știu ce să facem, dar să luăm puncte. Am avut câteva situații, poate cu puțină șansă puteam pleca cu 3 puncte”, a explicat Costin.



De asemenea, fotbalistul a anunțat pe un ton grav că nu mai este vreme de pași greșiți, astfel că jucătorii care au ajuns acum la club nu mai au vreme de integrare și trebuie să producă rapid rezultate pozitive. Din păcate pentru Dinamo urmează meciuri foarte grele, lucru remarcat de fotbalist.

”Nu mai contează. Timp de integrare pentru noii jucători nu mai este, o să-i ajutăm, deocamdate tot de noi depinde, matematic sunt șanse, sunt multe meciuri, depinde doar de noi. Nu prea ne ajută un punct, în play-out îl pierzi. Ne trebuie 3 puncte ca să ne apropiem de contracandidate, e care pe care

, eu nu o văd sincer chiar așa, e dificilă, trebuie să băgăm câteva echipe sub noi. Dar, am mai fost într-o situație de genul, am scos-o la capăt, nu o să dezarmăm acum, am arătat mai bine decât înainte.

Trebuie să o ținem tot așa, să facem progrese de la meci la meci. Nu s-a jucat tocmai spectaculos. Nu e treaba mea să spun ce trebuie să facem, dar trebuie să marcăm”, a explicat Costin.