Pupăză din Trăsniți în NATO vrea să fie primar. Localitatea în care ar urma să candideze Grig Chiroiu

Grig Chiroiu este cunoscut de către publicul din România datorită rolului din Trăsniți în NATO. Aceasta a fost cel mai longeviv serial românesc, astfel că cei de acasă au avut suficient timp pentru a se familiariza cu el. Anul acesta, Grig sau Pupăză, așa cum îl știu cei de acasă, are de gând să devină primar.

Localitatea în care Grig Chiroiu vrea să devină primar

Serialul Trăsniți în NATO a fost una dintre cele mai de succes producții românești. Miile de episoade au pus zâmbete pe fețele celor de acasă. Personajele serialului au fost atât de spumoase, încât au ocupat mereu un loc special în inimile fanilor.

Majoritatea celor care au jucat în serial fie au continuat în actorie, fie nu au mai apărut în lumina reflectoarelor pentru că au alte pasiuni. Însă, anul acesta,

Actorul cunoscut pentru rolul lui ”Pupăză” din serialul Trăsniți în NATO schimbă macazul.Se pare că pentru acest an, Grig nu are niciun plan în sfera actoriei. Acesta vrea să își facă debutul în lumea politică și are încredere că va reuși.

În exclusivitate pentru , actorul a povestit că marea lui dorință ar fi să ajungă președinte al Consiliului Județean Vâlcea. Însă, dacă acest plan nu va da roade, Grig Chiroiu are și alte opțiuni.

Ce planuri de rezervă are ”Pupăză” din Trăsniți în NATO pe scena politică

În cazul în care nu va reuși să ajungă în Consiliul Județean, Grig Chiroiu are de gând să candideze pentru funcția de primar al orașului Băile Olănești. ”Pupăză” consideră că are anumite avantaje, pentru că îi cunoaște foarte bine pe localnici, dar și problemele lor.

”De ceva timp, eu m-am mutat la Băile Olănești, cu acte, cu tot. Cunoscând oamenii de aici, au spus că dacă eu aș veni din partea PNL, m-ar susține. Vă spun în premieră că iau în considerare și o candidatură la Primăria Băile Olănești din partea PNL.”, a declarat Grig Chiroiu pentru

este conștient că scena politică este destul de sensibilă în această perioadă. Însă, atunci când el își propune ceva, nu are de gând să dea înapoi. Chiar dacă va rămâne singur, el tot va candida.

”Iau în serios în calcul să candidez la Primăria Băile Olănești din considerentul că PNL-ul, chiar dacă trece printr-o perioadă grea și unii pleacă, iată că eu rămân.”, a mai spus Grig Chiroiu pentru aceeași sursă.

Actorul cunoscut pentru rolul lui ”Pupăză” din serialul de la Prima TV are de gând să își asume toate obligațiile unui om politic. Dacă va fi ales în funcțiile pentru care candidează, acesta va fi în slujba cetățenilor.