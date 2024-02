Gogoașă din Trăsniți în NATO, la spital, din nou. Vedeta a suferit de cancer: ”Sunt puternic iradiat”

Gogoașă din Trăsniți în NATO a ajuns la spital pentru a-și evalua situația medicală, după ce nu de mult a scăpat de cancer. Actorul Constantin Zamfirescu a lămurit, pentru FANATIK, ce înseamnă scintigrafia osoasă despre care i-a înștiințat pe urmăritorii ei de pe Facebook.

Gogoașă din Trăsniți în NATO, la spital după ce a învins cancerul. La ce trebuie să fie atent

Îndrăgitul actor respectă cu sfințenie toate recomandările medicilor după ce a avut de înfruntat un cancer dur. Pentru a scăpa de orice suspiciune privind recidivarea bolii, Gogoașă din Trăsniți în NATO trebuie să se supună unor examinări obligatorii din când în când.

În cazul său, sistemul osos este cel mai expus, fapt pentru care Constantin Zamfirescu ne-a zis și la ce trebuie să fie atent după ce i-a fost injectată o substanță radioactivă. Nu are voie, practic, să ia contact cu absolut nimeni timp de minimum 24 de ore. Trebuie să stea departe de femeile însărcinate și copii, în special.

„Mi s-a injectat o substanță care este radioactivă sever”

„E vorba de o reevaluare a situației pentru a elimina, încă n-am primit răspunsul, absolut orice ar putea să ridice semne de întrebare, pentru că forma asta de cancer pe care am avut-o poate genera niște recidive.

Examinarea asta este obligatorie ca să putem afla dacă se atinge ceva de sistemul osos. E un fel de analiză de rutină, dar e o rutină destul de severă, pentru că astăzi nu voi avea voie să iau contact cu nimeni, nici azi, nici mâine. 24 de ore sunt puternic iradiat. Mi s-a injectat o substanță care este radioactivă sever.

Nu am voie să iau contact cu femei gravide, cu copii mici sau cu animale mici. Acum sunt încă în spital. Am terminat examinarea adineaori. Am ieșit de la masă. Aștept actele necesare și eliberarea.

După care mă duc și stau închis în casă, separat de toată lumea. 24 de ore minim. Cam astea sunt informațiile pe care vi le pot da acum”, a declarat , cunoscut pentru rolul lui Gogoașă din Trăsniți în NATO, în exclusivitate pentru FANATIK.

Actorul, depistat cu cancer la rinichi în 2020

În anul 2020, Zamfirescu a primit un diagnostic crunt din partea doctorilor. Artistul a fost depistat cu o formă agresivă de cancer la rinichi. a fost operat de urgență. În urma procedurii medicale, a rămas fără un rinichi.

Formațiunile canceroase au fost depistate în urma unui control medical amănunțit la rinichiul drept. Actorul din trupa Sabotorii a vorbit despre problemele sale medicale imediat după ce a aflat cu ce se confruntă, pe pagina sa de Facebook, întristând pe toată lumea.

Din fericire, ce a fost mai rău a trecut, iar acum Gogoașă din Trăsniți în NATO speră ca această boală parșivă să nu mai revină. Bărbatul a avut un cancer de gradul doi, ceea ce a înlesnit recuperarea prin intervenție chirurgicală precisă. Actorul a aflat de la medici că putea să o pățească mai rău. Există și forme de cancer la rinichi de gradul 4, însă în acea fază nu se mai pot face prea multe lucruri.