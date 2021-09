Raed Arafat: “Refuzăm un mijloc prin care poți împiedica să ajungi la terapie intensivă”. Câte persoane decedate erau nevaccinate

, înregistrându-se o creștere semnificativă în ultimele săptămâni.

ar putea să fie atins la finalul lunii septembrie – începutul lunii octombrie.

ADVERTISEMENT

Raed Arafat: “Refuzăm mijlocul prin care poți împiedica ajunsul la ATI”. Câte persoane decedate sunt nevaccinate

Raed Arafat: “Situația este îngrijorătoare din nou, astăzi am fost la peste 5% rată de pozitivare. Intră multe cazuri zilnic pe terapie intensivă, avem și tineri.

Azi noapte am fost sunat să fiu informat de decesul unui subofițer de la Bistrița, 44 de ani, nevaccinat. Astăzi este prima dată după câteva luni în care carantinăm localități.

ADVERTISEMENT

Am semnat decretul de carantinare pentru șase localități din județul Satu Mare, au depășit câteva localități incidența de 6 la mie și au obținut un punctaj mare la analiza INSP. Carantinarea va intra în vigoare de mâine.”

Claudiu Pândaru: “Sunt 12 localități în țară în care școala va începe online.”

Raed Arafat: “Da, având în vedere că este vorba de incidență peste șase la mie. Asta depinde de noi cum ne protejăm, avem cu ce să ne protejăm, nu vrem.

ADVERTISEMENT

Din păcate asta este o alegere, de a refuza un mijloc care împiedică să ajungi la terapie intensivă în stare gravă.

Soluția optimă pentru a reduce numărul de cazuri grave rămâne, vrând-nevrând, vaccinarea. 92.% dintre decese sunt persoane nevaccinate, încă 5% sunt persoane vaccinate, dar nu cu schemă completă. Vaccinul rămâne soluția pentru a evita starea gravă cauzată de această boală și chiar decesul.”

Claudiu Pândaru: “Față de valul doi, înainte de a aproba și această trecere la teste antigen, testele PCR erau mai multe.”

ADVERTISEMENT

Raed Arafat: “Capacitatea există, problema este să meargă oamenii să se testeze. Eu am dat exemple de cazuri care au mers la lucru simptomatici și doar după câteva zile nu s-au simțit bine și au mers la spital. Abia atunci s-a depistat faptul că erau pozitivi.

Apelăm la cei care sunt simptomatici neapărat să se testeze, cei care au intrat în contact cu persoane care au COVID-19 să se testeze și eu.”

Claudiu Pândaru: “Fără a panica pe nimeni, este vorba despre cifre și proiecții. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră trebuie să vă așezați la discuții, să suplimentați paturi.”

ADVERTISEMENT

Raed Arafat: “Lucruri care se fac, mâine dimineață vor intra 12 paturi de terapie intensivă de la Spitalul Militar Ana Aslan și în următoarele zile mai intră până la 23 de paturi.

Am detașat medici la Matei Balș și completăm cu 14 paturi, Spitalul Universitar a completat un număr de paturi. Există și sperăm că în următoarele zece zile să suplimentăm cu 70 de paturi în București.

Am adus din nou unitatea de terapie intensivă care a stat lângă Spitalul Marius Nasta și s-a reinstalat și, dacă este nevoie, vom detașa și medici acolo.”

Claudiu Pândaru: “La câte cazuri vom ajunge în următoarea perioadă?”

Raed Arafat: “Există prognoze, dar nu am mers pe ele, noi dacă aruncăm o cifră, nu e neapărat să se întâmple. Astăzi am avut vreo 20 de pacienți intrați în terapie intensivă în următoarele 24 de ore, am avut 24 de ore în care au intrat și 40-50 de pacienți la terapie intensivă.”

Claudiu Pândaru: “Din prognozele pe care le aveți România va depăși din nou 10.000 de cazuri pe zi?”

Raed Arafat: “Este posibil, o să vedem, pentru că avem de această dată un procent de persoane vaccinate și un procent de persoane trecute prin boală. Există oameni care chiar dacă se vor îmbolnăvi, nu vor veni la spital.

Secțiile de terapie intensivă nu prea au pacienți vaccinați, procentul este foarte foarte mic. Arma este la noi, dar nu o folosim. Nu este târziu, asta este ceea ce vreau să se înțeleagă.

Astăzi Danemarca a hotărât să ridice majoritatea restricțiilor pentru că a atins 80% dintre persoane vaccinate. Șansa să ajungă cineva la spital este mică, au ridicat restricțiile.”