Raed Arafat, sfaturi pentru sărbători în siguranță. Cum să ne protejăm în această perioadă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat vine cu sfaturi pentru cetățeni. El a explicat cum ar trebui să ne comportăm în preajma sărbătorilor de iarnă, pentru siguranța noastră și a celor din jur.

Secretarul de stat a subliniat că este important ca normele aflate în vigoare să fie respectate. „Sfatul clar este respectarea regulilor şi limitarea la maxim a mobilităţii şi a contactului, mai ales cu persoanele cu care nu stăm şi nu avem contact cu ei tot timpul, purtarea măştii”, a spus acesta, într-o întervenție la Antena 3.

Raed Arafat a vorbit și despre modul în care pandemia evolueză, la nivelul țării. El a precizat că respectarea măsurilor impuse de autorități dau rezultatele așteptate în zonele unde sunt respectate cu strictețe.

Pe lângă îndemnul de a respecta cu strictețe îndrumările specialiștilor și ale autorităților, șeful DSU a detaliat și modul în care lucrurile se desfășoară în momentul de față.

„Avem în acest moment, diferite situaţii. Avem zone care sunt la incidenţă peste 3 la mie, avem zone între 1,5 şi 3 la mie, localităţi şi judeţe chiar. Avem zone care se află sub carantină la acest moment, localităţi care urmează să iasă, dacă coboară la un nivel satisfăcător (…)

Continuăm cu măsurile care au fost impuse. Din punct de vedere al Sărbătorilor care urmează, sfatul clar este respectarea regulilor şi limitarea la maxim a mobilităţii şi a contactului, mai ales cu persoanele cu care nu stăm şi nu avem contact cu ei tot timpul, purtarea măştii”, a explicat el.

Arafat a vorbit și despre carantina din județul Ilfov, unde a recunoscut că situația este mai delicată. „Sunt încă localităţi care sunt sub carantină. Încă evoluează, dar în mare parte, localităţile au mers sub nivelul care au fost. Nu am cifrele în faţă, dar Ilfovul este încă sub monitorizarea noastră. În Ilfov este o situaţie mai deosebită, pentru că este la limită cu Bucureşti.

Este un pic mai greu de controlat situaţia acolo. Avem localităţi care sunt de foarte mult timp sub carantină şi care nu au scăzut semnificativ şi continuă să fie sub carantină, şi dau exemplul Constanţei. Probabil că nu sunt implementate regulile la maxim acolo, sau o parte din populaţie nu respectă regulile, nu ştim care ar fi motivul”, a declarat acesta.