Rafael Nadal şi-a învins toţi demonii pentru o nouă finală de Mare Şlem după 474 de zile! A stat cinci luni pe tuşă, s-a luptat cu COVID-19 şi l-a bântuit gândul retragerii

Australian Open 2022 pare să fie şansa lui Rafael Nadal pentru un nou trofeu de Mare Şlem, după ce s-a calificat în finală. Ibericul abia a revenit pe teren şi vrea să scrie istorie la Antipozi. Totul după cinci luni în care a stat pe tuşă din cauza unei accidentări, dar şi în urma unei lupte cu COVID-19.

Vineri dimineaţă, Rafael Nadal a oferit o nouă mostră de tenis excepţional şi . La finalul meciului, multiplul campion a izbucnit în plâns, eliberat de povara avută în ultimele luni. Tocmai ajunsese într-o nouă finală de Mare Şlem după 474 de zile.



“Mă simt din nou viu și competitiv, mi-a fost dor de asta. Mă bucur de moment, presiunea nu e pe umerii mei. Dau totul”, a spus Rafael Nadal, vizibil emoţionat, la finalul meciului. Da, Rafael Nadal este din nou viu, după cinci luni în care cariera lui a luat o pauză forţată.

What it means to be back in an final 💙 •

— #AusOpen (@AustralianOpen)