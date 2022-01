Rafila: ”S-ar putea face o dată pe an vaccinul anti-Covid. Trebuie adaptat noilor tulpini circulante”

Alexandru Rafila a oferit o explicație, miercuri seară, despre afirmaţiile lui Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), potrivit căruia restul dozelor de vaccin după booster ar putea supraîncărca sistemul imunitar, ceea ce ar declanșa o stare de oboseală.

Alexandru Rafila a precizat că Marco Cavaleri a făcut referire la și îi dă dreptate în privința suprastimulării, creată de administrarea repetată de doze, într-un interval scurt.

Ce spune Alexandru Rafila despre riscul supraîncărcării cu dozele de rapel

Totodată, ministrul sănătății spune că vaccinul împotriva coronavirusului trebuie adaptat tulpinilor mutante, până ce s-ar putea întâmpla să devină necesar doar o dată pe an, la fel ca vaccinul anti-gripal.



”Probabil că se referea la suprastimulare (Marco Cavaleri-n.r), dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra. S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea – e adevărat că previne formele grave şi decesul – trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a spus Alexandru Rafila,

Ce crede Alexandru Rafila despre imunitatea dobândită natural

Ministrul sănătății a vorbit și despre zvonurile potrivit cărora putem scăpa de pandemie printr-o infectare în masă, deoarece ar genera o imunitate pe scară largă. Din punctul său de vedere, respectarea măsurilor sanitare ar putea duce cel mai sigur la stoparea răspândirii de Covid-19.

”Eu ceea ce cred este că trebuie să încetinim transmiterea şi pentru asta trebuie să luăm măsuri. Utilizarea măştii este una dintre ele, pentru că, până la urmă, este o barieră mecanică care previne în bună măsură transmiterea.

Protecţia celor bătrâni trebuie făcută, pentru că ea este asigurată pe de o parte de vaccinare şi pe de altă parte de contactul cu ei, care trebuie să fie precaut”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Marco Cavaleri: ”Vaccinările repetate la intervale scurte de timp, strategie nedurabilă pe termen lung”

Marco Cavaleri și-a exprimat îndoielile, marți seară, față de Șeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului a precizat că nu sunt suficiente date care să susţină utilitatea acestei doze.

”În timp ce utilizarea rapelurilor suplimentare poate face parte din planurile de urgenţă, vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu ar reprezenta o strategie durabilă pe termen lung”, a declarat Marco Cavaleri în cadrul unei conferințe de presă.

Tot acesta a mai punctat că este nevoie de mai multă informație despre impactul Omicron asupra vaccinurilor existente, pentru a se stabili cu exactitate dacă mai necesară o adaptare.

”Este important să existe o discuţie bună în jurul alegerii compoziţiei vaccinului pentru a ne asigura că avem o strategie care nu este doar reactivă… şi să încercăm să venim cu o abordare care să fie potrivită pentru a previne o variantă viitoare”, a mai adăugat Cavaleri.