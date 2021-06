Raluca Dumitru, dezvăluiri despre Elena Marin, Zanni și Sebastian de la Survivor: ”M-a durut nedreptatea”

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2021 de votul publicului, la propunerea colegei sale, Elena Marin, rivalitatea dintre cele două fiind, deja, cunoscută.

ADVERTISEMENT

Ce spune Raluca Dumitru despre Elena Marin

Culmea, a spus pentru FANATIK, Raluca Dumitru, atunci când a ajuns la Survivor România 2021 se bucura că va fi alături de Elena Marin și se temea de reacțiile lui Zanni.

”Când am ajuns în competiția asta mă bucuram că o cunosc pe Elena și pe Moroșanu, dar îmi era puțin frică de Zanni pentru că mă gândeam că poate o să mă jignească. Dar, acum, am ajuns să mă înțeleg cu el, cu Zanni, ca și cu un frate, la fel și cu Sebastian sau Cosmin”, a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mai mult, explică Raluca Dumitru, răcirea relațiilor dintre ea și Elena Marin a venit natural, fiind caractere foarte diferite.

ADVERTISEMENT

”Eu simt oamenii și daca nu mă pot apropia de cineva înseamnă că acel om este fals, periculos. Am încercat să mă apropii de Elena când am ajuns în competiție și nu am putut. Elena vorbește de bunătate, cere să nu jignim, spune de corectitudine cu lacrimi în ochi, dar când Culiță a început un război cu mine, Elena râdea, Elena se bucura de ce mi se întâmplă”, a mai spus Raluca Dumitru pentru FANATIK.

Raluca Dumitru, convinsă că Elena Marin joacă teatru și face strategii la Survivor

”De când am ajuns în competitie eu cu Irisha, Elena nu s-a apropiat de Irisha. Dar doar până în momentul în care nu i-a luat apărarea. Când Irisha mai era atacată, Elena nu a sărit niciodată în apărarea ei. Elena, cea din spatele camerelor îți răspunde cu o răutate și o invidie ce nu are nicio legătură cu Elena pe care o vedeți la Tv, cea care e cu lacrimi în ochi mereu.. Elena îți joacă foarte bine cartea și mereu caută discuții pentru a putea fi în continuare victimă”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Dumitru, Faimoasa eliminată de la Survivor România 2021 în urma propunerii colegei sale, Elena Marin.

Mai mult, explică Raluca Dumitru, Elena Marin este, de fapt, cea care provoacă tensiuni în echipă și, mai mult, se bucură de momentele în care cei din jur se ceartă.

ADVERTISEMENT

”Este ușor ca oamenii să judece, dar hai sa analizam de ce Elena a avut cele mai multe conflicte de la începutul competiției, atât cu fete, cât si cu băieti. Iar asta cum dacă ea este cel mai bun și minunat om? Dacă o vedeați cum râdea și se bucura când Culiță și Ștefan se luau de mine…”, mai spune Raluca Dumitru.

Cum s-a împrietenit Raluca Dumitru cu Zanni și Sebastian?

Culmea, pornită la Survivor România cu ideea că se va apropia de Elena Marin, Raluca Dumitru a avut surpriza să vadă, că de fapt, ea se poate împrieteni cu Zanni, concurentul de care se temea cel mai mult.

ADVERTISEMENT

”Eu nu m-am apropiat de Zanni, Sebastian sau Cosmin, ei s-au apropiat de mine când au văzut că cei din celălalt grup voiau să mă linșeze. Zanni a venit la mine și mi-a spus că nu i se pare normal ce se întâmplă și pentru asta dorea și simțea să mă ajute. Mi-a spus `Am văzut că nu ești genul de om care să cauți conflicte și că ești sinceră și spui ceva când vezi și vreau să te ajut`. Așa s-a întâmplat, așa ne-am apropiat”, a spus, pentru FANATIK, Raluca Dumitru.

Iar când vine vorba despre Sebastian, Raluca Dumitru de la Survivor România 2021 este categorică și are doar cuvinte de laudă pentru fostul fotbalist.

ADVERTISEMENT

”Sebastian este cel mai sufletist om din competiție, prima discuție mai aprinsă a mea a fost cu Sebastian, este foarte vulcanic. Dar Sebastian nu cauta el conflicte, el este atacat de oamenii de acolo pentru că le este frică să dea în Zannidache, iar asta am simțit și eu. Când Sebastian a avut o pasă proastă și voia acasă, toți cei care duceau o luptă cu Sebastian s-au certat și cu mine pentru că eram apropiată de el și de Zanni”, explică Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru, deranjată de acuzațiile Faimoasei Irisha

Eliminarea Irishei, înaintea Ralucăi Dumitru, a creat tensiuni serioase la Survivor România 2021, după ce prima a acuzat-o pe colega ei de la Faimoși că și-ar fi cumpărat imunitatea în echipă după ce a împărțit mâncarea primită cu Zanni și Sebastian.

Iar acest lucru, recunoaște Raluca Dumitru, a deranjat-o cumplit, cu atât mai mult cu cât venea din partea cuiva care a procedat la fel, chiar dacă nu a spus-o.

ADVERTISEMENT

”Irisha a declarat că eu le dădeam mâncare ca să mă țină în competitie. Măi, Irisha, tu îi dădeai mâncare nonstop lui Culiță, ai uitat cumva? Ai un lapsus? Dar sunt eu aici ca să-ți aduc aminte de ce-ai făcut”, i-a transmis Raluca Dumitru, prin intermediul FANATIK, fostei Faimoase Irisha.

Raluca Dumitru, despre momentele dureroase de la Survivor România 2021

”Au fost momente care nu mi-au plăcut, momente care m-a durut nedreptatea. Iar cel mai rău te doare când știi că ești sincer și vezi că toată lumea te face mincinoasă, toată lumea aruncă cu pietre în tine, că ești judecată la orice pas de cei din echipa ta”, a mai spus, pentru FANATIK, Raluca Dumitru.

Mai mult, explică ea, două momente au fost cele care au întristat-o la maximum, în ambele fiind ea, de fapt, cea atacată, degeaba.

”M-a durut în momentul când Ștefan într-un consiliu a spus că eu am chemat-o pe Andreea în pădure pentru că aveam o strategie și voiam să o trag de partea noastră pentru al vota pe el. Când m-a întrebat de un semn pe care l-am făcut, dar de care uitasem complet, pentru că dacă nu a existat nicio strategie nici nu am luat în seamă acel semn, pentru că mereu făceam acel semn cu băieții, deci nu era prima dată. Lui Ștefan îi era frică să nu fie eliminat și se lega de orice spuneam și orice făceam. M-a durut când știam că nu am greșit cu nimic și m-a făcut mincinoasă și falsă. Cel mai mult te doare când știi că ești un om sincer și ești acuzat pe nedrept”, explică Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru explică cearta cu Culiță Sterp

Tot la capitolul momente dificile pentru Raluca Dumitru a fost și scandlaul dintre ea și Culiță Sterp, difuzat la Survivor România 2021.

”Și a mai fost atunci când am aruncat cu nisip în Culiță, dar și aici am fost foarte judecată, sunt om, cu toți greșim, nimeni nu este perfect. Când doi bărbați te atacă două-trei zile la rând, de fiecare dată când prind momentul, și mă refer atât șa Culiță, cât și la Ștefan și vezi că nu mai poți controla asta, și nu știi cum să oprești totul, ajungi să faci gesturi necontrolate. Nu poți să oprești doi bărbați care te insultă, te jignesc și nu mai au respect. Iar Culiță mi-a cerut scuze de trei ori, iar când un om care știe că nu e vinovat nu face acest lucru, nu vine să îți ceară scuze”, a mai spus Raluca Dumitru pentru FANATIK, în exclusivitate.