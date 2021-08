Raluca și Denisa Tănase de la Bambi, de la certuri la afaceri împreună. Din ce reușesc să scoată mulți bani acum

Raluca și Denisa Tănase de la Bambi au devenit afaceriste cu acte în regulă. Raluca și-a cooptat sora în firma ei de parfumuri, iar cele două sunt acum colege și fac bani frumoși din asta.

ADVERTISEMENT

Cele două cântărețe au recunoscut că relația lor nu a fost una tocmai roz și că s-au certat de multe ori. Denisa a confirmat astfel unul dintre zvonurile care circula în presă în urmă cu ceva timp legat de relația dificilă pe care o are cu Raluca.

Fetele au depășit diferențele dintre ele și au realizat că nu rezolvă nimic dacă sunt certate. De altfel, fiecare ceartă este urmată imediat cu o împăcare.

Denisa și Raluca de la Bambi fac bani din vânzările de parfumuri

Ideea de a lucra cu sora ei i-a venit Denisei după eliminarea acesteia de la , ediția 2020.

ADVERTISEMENT

Denisa a declarat la că sora ei a sunat plângând în hohote că fusese eliminată din concurs. Nu mai voia să plece cu aceasta în Germania, așa cum au planificat de mai mult timp din cauza supărării.

În acel moment, Denisei i-a spus Ralucăi că are nevoie de ea în afacerea de care se ocupă. Deplasarea în Germania era o reușită a parfumurilor sale, căci tocmai fusese acceptate într-un lanț important, de nișă.

După acel moment, Raluca a participat la mai multe întruniri alături de sora ei. La început nu înțelegea nimic despre afaceri. Pe măsură ce a trecut timpul a început să învețe, iar azi se bucură că are un loc de muncă stabil, spre deosebire de meseria de artist, care nu oferă siguranța zilei de mâine.

ADVERTISEMENT

Denisa nu îi vede pe subordonați ca pe niște simpli angajați: „Noi suntem colegi”

„Dacă mă lăsa de capul meu, cheltuiam toți banii firmei”, a spus Raluca amuzată, spunând că sora ei o ajută mult în gestionarea sarcinilor pe care le are de îndeplinit.

„Firma e cumva în zona de familie, pentru că nu am știut să lucrez altfel. Niciodată nu am folosit cuvântul angajați. Nu sunt șefă. Noi suntem colegi. Cu toții am învățat împreună. Nu fac diferențe între oameni. Sora mea nu are un statut privilegiat”, a spus Denisa Tănase despre firma sa de parfumuri.

Cele două cântărețe au spus că nu au renunțat de tot la muzică, doar că nu prea mai au timp să compună melodii noi.