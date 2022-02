Raluca Tănase de la Bambi, schimbată complet de operații estetice. Ce au remarcat internauții

Cântăreața este complet schimbată de când a trecut pragul cabinetele chirurgicale. Modelul vedetei a fost nimeni alta decât sora sa mai mică, Denisa Tănase.

, care de o vreme a renunțat la cariera în muzică și s-a concentrat pe domeniul afacerilor este o cu totul altă persoană de când a ajuns la bisturiu sau cel puțin asta cred fanii.

Tot mai mulți internauți au remarcat schimbările prin care a trecut Raluca Tănase în ultimii aproximativ 6 ani. Aceștia nu s-au mai putut abține și au lăsat mai multe comentarii acide.

Raluca Tănase, o altă persoană după operațiile estetice. Cum arată acum artista de la Bambi

Mai mult decât, internauții sunt de părere că fosta cântăreață a exagerat cu operațiile estetice, prima de genul acesta fiind realizată în urmă cu ceva vreme.

Raluca Tănase a trecut prin transformări majore la nivelul înfățișării, în special în zona feței. În prezent, vedeta are un nas mult mai mic decât cel de pe vremea în care era pe scenă.

„Doamne, dar ce modificată ești la față!”, „Parcă nu mai ești tu, nu exagera cu transformările”, „Tu ești?”, „Și chiar erai drăguță”.

„Blond îți stătea mai bine” sau „Vai, nu a mai rămas nimic din ce ai fost”, sunt o parte din comentariile lăsate de fani pe contul de Instagram.

Raluca Tănase, operații estetice. Ce „îmbunătățiri” are vedeta

Raluca Tănase a fost o perioadă lungă de timp blondă, însă de ceva vreme a încercat mai multe modificări. S-a vopsit roșcată și a apelat la operații estetice pentru a se simți bine în propria piele.

Femeia de afaceri se mândrește cu noul look, mai ales că a investit în aspectul fizic. Și-a făcut prima oară rinoplastie, iar de atunci pare că nu s-a mai oprit.

Sora Denisei Tănase are acid hialuronic în buze, implanturi cu silicon și sprâncenele tatuate. În plus, are fațete dentare pentru un zâmbet impecabil.

„Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune şi acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el.

Mi-am dorit un nas mai mic şi doctorul mi-a rezolvat problema. Am fost la el după ce Denisa, sora mea, şi-a micşorat buzele în cabinetul dumnealui.

Am fost cu ea şi am văzut la clinică fete care s-au operat şi mi-au plăcut rezultatele. Am făcut operaţia, nici nu le-am spus părinţilor, Denisa i-a informat abia după operaţie”, spunea vedeta în urmă cu câțiva ani pentru .