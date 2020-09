Ramona Bădescu, dramă fără margini. A început să plângă în direct la tv. Din păcate, tatăl vedetei …

Ramona Bădescu (51 de ani) trece prin momente dificile. Frumoasa actriță a fost invitată în emisiunea “Storie Italiane” a postului Rai1, unde a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă și a izbucnit în lacrimi.

Problemele Ramonei sunt familiale, părinții rămași în Romania pe care vedeta nu i-a mai văzut de un an au nevoie de vedetă.

Cel mai grav afectat este tatăl divei, Cristel Bădescu, care este bolnav, iar pe 12 septembrie a împlinit 89 de ani.

Probleme de sănătate pentru tatăl Ramonei

Ramona Bădescu a născut, în urmă cu un an, un băiețel de nota 10. Vedeta a povestit că datorită vârstei fragede a băiatului, nu a putut călătorii în Romania, iar ulterior granițele au fost închise.

Ramona s-a arătat foarte afectată de faptul că nu poate fi alături de părinții ei, izbucnind în lacrimi chiar în direct, la tv, în timpul unei emisiuni din Italia. Vedeta a povestit, extrem de emoționată, că are un dor mare de familie, mai ales că tatăl este bolnav și nu poate fi alături de el în momentele grele, ori la aniversări.

„ Nu mi-am mai văzut părinții de când am născut, de un an de zile. Din luna februarie a fost lockdown aici, ei au plecat anul trecut la sfârșitul lui septembrie din Italia, rămânând să ne vedem curând. Dar a izbucnit problema virusului. Tata împlinește împlinește 89 de ani, pe 12 septembrie, sâmbătă acum, este pentru prima oară când nu îi pot fi alături și nu pot merge acasă și acest lucru mă macină foarte tare, pentru că tata este și grav bolnav, are niște probleme de sănătate, este și vârsta, dar din fericire fratele meu care este medic îi este alături.”, a povestit ea, conform click.ro.

Ramona Bădescu, mamă la 50 de ani

La 51 de ani, frumoasa româncă se mândrește cu un băiețel care urmează să împlinească 1 an la jumătatea lunii septembrie. Vedeta s-a retras din luminile reflectoarelor în ultimii doi ani și jumătate, aceasta fiind și prima sa apariție publică după ce a născut. Ea a explicat că dorea să păstreze intime și liniștite momentele speciale prin care trecea.

Frumoasa brunetă a dezvăluit că se simte pregătită pentru o revenire în viața publică. Acesta spune că datoria de mamă este grea la orice vârstă și își dorește să împartă experiențele dobândite în această perioadă, dar și să învețe altele având în gând deschiderea unui blog despre acest subiect.