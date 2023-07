Ramona de la Clejani, aproape de despărțirea de logodnic. Ce a găsit în telefonul lui: “Nu am vrut să fac circ”

Ramona de la Clejani este foarte aproape de o despărțire de logodnicul ei. Cântăreața a recunoscut că i-a umblat în telefon și a găsit niște lucruri care au supărat-o!

Ramona de la Clejani, aproape de despărțire. Ce i-a făcut iubitul

Ramona de la Clejani trece printr-o perioadă grea, fiind aproape de despărțire. Aceasta este logodită cu acordeonistul Ady Paris, dar se pare că lucrurile nu merg deloc așa cum ar trebui.

a recunoscut că i-a umblat prin telefon iubitului și a găsit lucruri care au supărat-o.

Ady Paris plănuiește să o părăsească curând, atunci când se vor termina evenimentele la care cântă împreună. Ramona de la Clejani a văzut mesaje în care logodnicul ei spunea că mai este puțin și se vor despărți.

„Aseară i-am luat telefonul lui Ady și m-am uitat în telefonul lui, mai exact prin mesaje, și erau diverse mesaje pe care eu le-am citit și am văzut că a pus la cale cu alte persoane să ne despărțim.

El la toate întrebările din acele sms-uri răspundea cu . Adică el s-a referit că mai este de puțin de cântat, până se termină nunțile, și o să pună stop relației”, a spus Ramona de la Clejani pentru .

Ramona de la Clejani, relație cu probleme

de persoanele din jur, care nu o vor în viața lui. Deși împlinesc un an de relație, cântăreața spune că apropiații lui Ady Paris nu o vor în preajma lui.

Tocmai de aceea, vedeta spune că i-a recomandat logodnicului ei să renunțe la toate relațiile cu oamenii care nu îi vor binele. Cântăreața spune că nu a vrut să facă circ până acum, ci a lăsat timpul să rezolve totul.

În privința deciziei despărțirii, Ramona de la Clejani este deja împăcată. Ea spune că decizia îi aparține iubitului și dacă vrea să se despartă, atunci o să accepte!

„El este foarte influențat de apropiați, de familie…până chiar și de colegi. Îi spun că mai bine este să stea singur că este mult mai ok pentru el. Nu prea am vrut să vorbesc până acum despre asta, nu am vrut să fac circ, am lăsat ca timpul să rezolve totul. (…)

Eu nu îi mai zic nimic. Să facă ce vrea! Este prea multă bătaie de cap. El o să decidă ce vrea să facă cu noi, dacă ne căsătorim sau nu”, a declarat, Ramona Manole, pentru Click!