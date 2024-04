Ramona Olaru, adevărul despre relația cu părinții ei: „Între noi nu există o legătură de genul acesta”

Ramona Olaru a spus ce relație are cu părinții ei, dat fiind că a devenit cunoscută în toată țara, asistenta tv pornind de foarte de jos în ascensiunea ei. Matinala de la Antena 1 a făcut câteva mărturisiri în premieră, în cadrul unui podcast.

Ramona Olaru și relația cu părinții ei din Călărași

Ramona Olaru că a fost crescută într-un spirit ceva mai rece, fapt pentru care acum îi e greu să gestioneze anumite situații.

Ea se consideră total diferită față de cum a fost obișnuită, la Călărași, în sensul că îi place să fie deschisă cu oamenii, să îi îmbrățișeze, să fie în mijlocul sufletelor, la rândul ei, punându-și sufletul pe tavă.

a mărturisit că ea crede că părinții ei sunt mândri de ea, însă niciodată n-a intrat în detalii cu ei, să le povestească despre reușitele sau viața ei personală.

„Vreau să mă duc la polul opus”

„Între noi nu există o legătură de genul acesta, să ne povestim viețile, între mine și părinții mei. Noi vorbim, păstrăm legătura. Suntem ok as a human being (n. red.: face o pauză, oftează și râde) Înțelegi tu! Dar… Pe noi așa ne-au format și ne-au crescut, să nu ne exprimăm sentimentele și emoțiile.

La noi nu a existat ”Te iubesc” sau ”Hai să te iau în brațe”. Și, crescând așa, rece, n-am considerat că trebuie să știu părerea lor sau cum se simt sau. Vorbim ce facem, cum suntem… Așa au funcționat la noi lucrurile tot timpul. N-am fost învățată așa. Eu în viața mea vreau să mă duc la polul opus și de aia lucrez și cu psihologia și cu tot felul, de căutat de energie, să te descoperi mult.

Și am început să citesc mult, cât n-am citit în toți anii de școală. Știu, nu pare, și să mă vezi pe mine cu o carte în mână pare ceva dubios, dar… Și mă refer la chestii de genul ăsta, de a mă cunoaște”, a declarat Ramona Olaru despre relația cu părinții, și nu numai, în

„Nici eu nu realizez de multe ori ce sunt și de unde am plecat. Mai am un moment de trezire uneori și zic Doamne, ferește, unde sunt și ce am trăit… E greu de realizat”, a completat vedeta tv.