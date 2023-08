Ramona Olaru, în culmea fericirii! „Cea mai bună veste”

Ramona Olaru este în culmea fericirii. Aceasta a spus că a primit cea mai bună veste, iar acum se bucură de ce a aflat.

Ramona Olaru a primit „cea mai bună veste”

Vedeta este foarte fericită că s-a schimbat sediul , pentru că va scuti mult timp petrecut în trafic.

Mai mult, asistenta emisiunii spune că locuința ei este vizavi de noul sediu. Astfel, ea poate merge pe jos la muncă în fiecare dimineață!

Ramona Olaru a mai spus și că și-a terminat vacanțele pe acest an sau cel puțin până la iarnă, când va avea din nou o pauză de la job.

”Gata, pot să spun că în sfârșit am încheiat vacanțele, cel puțin până la iarnă. Am ajuns deja la sediu, ne-am schimbat sediu, superb. Știți care e cea mai bună veste, că sediul este chiar peste drum de casa mea.

Pot să vin la muncă pe jos… Într-un fel sau altul îmi place că m-am întors la zilele super pline”, a povestit ea pe rețelele de socializare, despre cea mai bună veste.

Ramona Olaru este sătulă de traficul din Capitală

Ramona Olaru apreciază cu atât mai mult vestea că nu mai are de mers mult până la serviciu cu cât este absolut sătulă de

La fel ca toți locuitorii din Capitală, și asistenta de la Neatza se plânge de cozile mari care se formează. Aceasta are și diverse angajamente la care trebuie să ajungă, așa că uneori pleacă cu ținutele de gală în mașină!

„Nu prea îmi place că m-am întors la trafic, dar e ok. Am învățat să-mi iau măsuri de precauți și anume, știind că mai am un eveniment la ora șapte, mi-am luat hainele cu mine și mă încadrez să ajung fix la ora șapte”, a spus Ramona Olaru.