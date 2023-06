Rapid a început operațiunea Rareș Ilie! Conducerea giuleștenilor a făcut anunțul: „Suntem în tatonări cu Nice”

Rapid este fără dar și poate cea mai activă echipă în startul perioadei de mercato din vară. Conducerea giuleștenilor vrea să aducă întăriri pentru sezonul următor în care principalul obiectiv este cucerirea titlului. Daniel Niculae, președintele „alb-vișiniilor”, a anunțat că se află în discuții cu francezii de la Nice pentru „repatrierea” lui Rareș Ilie.

Rapid a început operațiunea Rareș Ilie: „Vrem să se întoarcă la noi din sezonul viitor”

Rapid l-a cedat pe Rareș Ilie în vara anului trecut la Nice pentru 5 milioane de euro. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani nu s-a făcut remarcat în Franța, iar fosta echipă a lui Christophe Galtier l-a împrumutat la Maccabi Tel-Aviv în a doua parte a sezonului.

ADVERTISEMENT

În acest context, Rapid vrea să-l readucă pe Rareș Ilie în Giulești la doar un sezon după ce a părăsit corabia „alb-vișiniilor”. Totodată, fotbalistul de 20 de ani reprezintă o soluție viabilă pentru Rapid în ceea ce privește regula U21. „Vom vedea, suntem în niște tatonări cu cei de la Nice.

Noi am vrea ca Rareș Ilie să se întoarcă la noi din sezonul viitor. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Să vedem ce vor dori cei de la Nice și care va fi părerea lui Rareș.

ADVERTISEMENT

Eu sunt convins că-și dorește să joace, are nevoie de minute, are nevoie de încredere, are nevoie de expunere mai bună”, a declarat Daniel Niculae, la TV În prima stagiune petrecută în tricoul Rapidului, Rareș Ilie a adunat 60 de meciuri în care a marcat 9 goluri și a oferit 12 pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

Rapid, extrem de activă pe piața transferurilor

Rapid a încheiat sezonul 2022/2023 pe locul 5 în play-off și a fost eliminată prematur în grupele Cupei României. Situația se schimbă pentru giuleșteni în sezonul care va debuta la mijlocul lunii iulie. Principalul obiectiv al „alb-vișiniilor” este câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Se anunță o vară încărcată pentru Rapid din toate punctele de vedere. Adrian Mutu i-a transferat deja pe Omar El Sawy și Răzvan Oaidă, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Totodată, Adi Mutu îl dorește cu insistență la echipă și pe Yuri, jucător legitimat tot la CFR Cluj.

Rapid a vrut să dea lovitura verii pe piața de mercato, în momentul în care, . Dan Șucu l-a sunat pe Gigi Becali, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, însă patronul FCSB a refuzat să-l cedeze pe mijlocașul francez unei rivale.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii se vor reuni pe 14 iunie la baza Constructorul, după care la finalul lunii iunie vor merge într-un cantonament de 13 zile în Slovacia. Rapid va disputa primul amical al verii pe 28 iunie în compania celor de la Dunajska Streda, fosta adversară a FCSB-ului din preliminariile UEFA Conference League.