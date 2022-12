Rapid – ETO Gyor se joacă acum în etapa a 8-a din grupele Ligii Campionilor. Final de repriză de coșmar pentru giuleștence. Video

Meciul are loc duminică, 11 decembrie, cu începere de la ora 15:00 în cadrul etapei a 8-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Rapid a suferit etapa trecută, în ultima rundă a turului acestei grupe, primul eşec, 30-32, chiar pe terenul echipei din Ungaria. Gyor este pe locul 2, cu 11 puncte, după Metz, care are însă deja câştigat jocul din această etapă iar Rapid ocupă locul 3, cu 10 puncte.

Unde se joacă meciul Rapid – ETO Gyor

Întâlnirea Rapid – ETO Gyor se dispută duminică, 11 decembrie, de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu din Bucureşti, în etapa a 8-a, prima a returului, în grupa B a Ligii Campionilor la handbal ferminin. Vine una dintre cele mai puternice echipe din lume din gandbalul feminin şi suporterii giuleşteni şi-au anunţat prezenţa în număr mare.

Rapid se află la prima ei prezenţă în grupele Ligii Campionilor şi echipa lui Carlos Viver are şanse foarte mari să se califice cel puţin în play-off, pentru că este destul de aproape de a-şi asigura matematic un loc în primele şase, dar dacă va reuşi un rezultat bun cu o forţă precum Gyor poate spera chiar la o clasare pe primele două locuri, deşi Metz şi Esbjerg sunt adversare extrem de dure.

Cine transmite la TV partida Rapid – Gyor

Partida Rapid – ETO Gyor se joacă duminică, 11 decembrie, de la ora 15:00, în Sala Polivalentă Cristian Gaţu dib capitală, în etapa a 8-a a grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin şi va fi televizată în direct pe posturile Digi Sport 2, Orange Sport 2 şi Prima Sport 2. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK în format LIVE VIDEO.

După meciul din Ungaria, în care giuleştencele au avut o ultimă parte a meciului excepţională, reuşind să revină până la 30-32, antrenorul Carlos Viver a declarat că această evoluţie îl face să fie încrezător pentru jocul de la Bucureşti, iar prezenţa jucătoarei olandeze Estevana Polman, adusă acum o lună din Danemarca şi autoare deja a trei goluri la meciul din Ungaria poate însemna un plus foarte mare.

Cine este Gyor Audi ETO, adversara Rapidului în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin

Gyor Audi ETO este cea mai titrată echipă din handbalul feminin din Ungaria. Palmaresul ei este pur şi simplu impresionant: 16 titluri naţionale, dintre care şapte la rând între 2008-2014, 15 cupe ale Ungariei iar în Europa Liga Campionilor de cinci ori: 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 şi de alte patru ori a fost finalistă, în 2009, 2012, 2016, când a câştigat CSM Bucureşti şi 2022.

Ambros Martin dispune de un lot foarte valoros, în care grosul şi numeric şi valoric îl reprezintă jucătoarele de top din Danemarca şi Norvegia: portarii Silje Solberg şi Sandra Toft şi jucătoarele de câmp Stine Oftedal, Veronika Kristensen, Anne Mette Hansen, căpitanul echipei. Va lipsi, cu probleme medicale, interul Line Haugsted.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Gyor

Nu este nici o surpriză faptul că pentru casele de pariuri Gyor pleacă din postura marei favorite, la cota de 1,40 iar Rapid are 4,60 pentru a reuşi cel mai important rezultat din istoria clubului actuală. Egalul are cotă 11,00. Total goluri peste 52,5 ajunge la cota de 1,85 iar victorie la handicap de două goluri pentru oaspete are cota 1,80.

în partida tur, care, aşa cum spuneam, a fost câştigată de unguroaice la un scor foarte strâns, 32-30, dar realitatea este că nici un moment nu s-a pus problema învingătoarei, echipa pregătită de Ambros Martin conducând permanent la diferenţă lejeră. Finalul a dat o altă impresie şi speranţa că la Bucureşti Rapid va fi mai curajoasă.