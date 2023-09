Rapid, Farul, Dinamo sau Craiova, surclasate la vânzarea abonamentelor de un club din Liga 3!

Rapid, Farul, Dinamo, Universitatea Craiova sau UTA nu au reușit să își fidelizeze fanii așa cum a făcut-o FC Bihor în Liga a treia. Așteptările conducerii la nivel de vânzare de abonamente a depășit orice așteptări.

Rapid este clubul din Superliga cu cele mai multe abonamente vândute, peste 5.100, însă „alb-vișinii” sunt surclasați de cei de la FC Bihor. Fanii ordănenilor au achiziționat aproape 7.000 de abonamente!

George Tătar, președintele lui FC Bihor, a vorbit despre emulația extraordinară de la Oradea, unde suporterii au luat nu mai puțin de 6.863 de abonamente. : „Faptul că suntem numărul 1 în România este o mândrie pentru noi. Am depășit Rapidul, care era pe primul loc.

Chiar dacă la Rapid abonamentele au fost mai scumpe, să nu uităm că ei au echipă în prima ligă, iar noi suntem în Liga a III-a, ceea ce spune şi mai mult despre această performanţă a noastră. Le mulţumesc suporterilor, fanilor noştri, dar şi tuturor iubitorilor de fotbal, care şi-au achiziţionat abonamente la meciurile din acest sezon ale echipei noastre.

Până și preparatorul fizic de la FC Bihor s-a implicat în vânzarea de abonamente pentru a onora cererea uriașă

Ştiu că mulţi dintre ei sunt interesaţi de meciurile din Cupă cu granzii fotbalului românesc, dar eu sper ca ei să fie alături de noi şi la jocurile din campionat, pentru că avem nevoie de ei şi acolo, să susţină echipa, dacă dorim să avem fotbal de calitate în oraşul nostru şi să facem un pas mai în faţă şi în campionat”, a mai spus oficialul în cadrul unei conferințe de presă.

Clubul a fost copleșit de cererea uriașă a fanilor, cu 1000% mai mare decât anul trecut, când au vândut doar 50 de abonamente. Acum, toți angajații au contribuit la onorarea comenzilor: „Nu în ultimul rând, doresc să le mulţumesc celor din club, pentru că noi de o săptămână nu am ajuns mai repede de ora 22:00 acasă.

S-au implicat toţi, acum când a fost această cerere mare de abonamente. Şi vorbesc aici inclusiv de preparatorul fizic, antrenorul cu portarii, antrenorul principal, coordonatorul de la Centrul de Copii şi Juniori, adică toţi am fost ca o familie. Sper ca acesta să fie un an memorabil din toate punctele de vedere pentru noi”, a concluzionat George Tătar. FC Bihor i-a invitat la meciurile cu FCSB și FC Bihor pe Emeric Ienei și Mihai Neșu, două embleme ale fotbalului orădean.

Cum stau cluburile din SuperLiga cu cei mai mulți fani la capitolul vânzare de abonamente

FCSB nu a pus în vânzare abonamente neavând un stadion propriu, în timp ce Rapidul stă cel mai bine dintre granzi. Surprinzător, giuleștenii sunt urmați în acest clasament de UTA. Arădenii au vândut în jur de 4.200 de abonamente pentru sezonul 2023-2024, deși echipa s-a salvat de la retrogradare la baraj în sezonul trecut, conform .

Campiona Farul are și ea 2.500 de abonați, în condițiile în care stadionul de la Ovidiu are o capacitate de doar 4.500 de locuri și se află în afara orașului Constanța. Dinamo e peste „marinari” la acest capitol, iar FANATIK a aflat că „alb-roșii” au vândut peste 2.600 de abonamente la revenirea în SuperLiga, în condițiile în care nu are de asemenea un stadion propriu și își dispută meciurile când pe stadionul „Arcul de Triumf”, .

Podiumul este închis de Universitatea Craiova, chiar dacă „leii” sunt în scădere la acest capitol. Dacă în sezonul 2018-2019 oltenii aveau peste 7.000 de abonați, în acest campionat suporterii au achiziționat peste 3.000 de abonamente.

În Liga 2, CSA Steaua este echipa cu cele mai multe abonamente vândute. Fanii echipei din Ghencea au cumpărat 1.510 abonamente din informațiile FANATIK.