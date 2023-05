Rapid nu renunță la jucătorii experimentați! Fundașul care și-a prelungit contractul: „Sper să le ofer suporterilor bucurii!”

Giuleștenii au făcut anunțul pe pe site-ul oficial și pe rețelele de socializare, Junior Morais semnând până în vara anului 2024, fiind bucuros pentru că și-a prelungit înțelegerea cu Rapid, club la care se simte excelent.

Rapid nu renunță la jucătorii experimentați

experimentați pentru sezonul viitor și i-au prelungit contractul lui Junior Morais, după un nou sezon bun făcut de fundașul stânga brazilian, care a reușit să marcheze 2 goluri și să ofere 1 pasă decisivă în 36 de meciuri jucate pentru giuleșteni în acest sezon, în toate competițiile.

Junior Morais a ajuns la Rapid din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Gaziantep Gazișehir, iar de-a lungul timpului, în tricoul giuleștenilor, a strâns 71 de meciuri, marcând 4 goluri și oferind 3 pase decisive.

„Sunt fericit că voi mai putea juca încă un sezon la Rapid. Este un club minunat, care a intrat iremediabil în sufletul meu, cu niște suporteri incredibili.

Sper să le oferim cât mai multe bucurii, pentru că ei mereu au fost alături de noi, la bine și la rău, și merită tot ce e mai bun. Hai Rapid!”, a spus Junior Morais după ce a semnat prelungirea contractului.

300.000 de euro este cota de piață a lui Junior Morais, conform transfermarkt.com

Junior Morais, titular și în ultimul meci din campionat al Rapidului

Junior Morais a fost titular și în , pe teren propriu contra lui Sepsi, scor 0-0, meci care a precedat „dezastrului de la Ovidiu”, când trupa lui Adi Mutu a fost învinsă categoric de Farul, scor 7-2.

„Încerc să fiu cât mai obiectiv și să analizez lucrurile bune, dar și cele mai puțin bune. Trebuie să menținem lucrurile bune pe care le facem. E un play-off dificil, echipa trebuie să fie pregătită.

Concluziile sunt prea la cald de dat. În prima repriză am câștigat un punct, în a doua repriză am pierdut două puncte. Îi felicit pe băieți că au reușit să treacă peste și că puteau câștiga astăzi.

Am dominat a doua repriză și am avut mai multe ocazii. În prima repriză am jucat consistent, în a doua repriză am reușit să dominăm adversarul și să ne facem mai multe ocazii mari de gol”, spunea Adi Mutu la finalul meciului cu Sepsi.