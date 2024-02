Victor Angelescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și i-a răspuns lui . Acționarul de la Rapid București a reacționat dur și mărturisește că niciodată nu s-au întâmplat astfel de jocuri de culise la gruparea de sub Podul Grant.

Rapid, reacţie dură după acuzele de „omenie” ale lui Gigi Becali: “E aberant! Bagă bățul prin gard”

„Roș-albaștrii” au scos un egal la U Cluj, iar Rapid merge ceas în SuperLiga și se apropie la șapte puncte de FCSB după ce s-au impus în fața celor de la FC Hermannstadt. Gigi Becali a dezvăluit că au existat oameni din anturajul său care și-au ridicat semne de întrebare după succesul giuleștenilor.

Gigi Becali se teme de „omenie” și la Rapid – UTA Arad, însă Victor Angelescu mărturisește că nu se pune problema de așa ceva în Giulești. Acesta a avut o reacție dură după ce omul de afaceri a acuzat jocurile de culise.

„Nu comentăm declarațiile lui Gigi Becali, zice câte o prostie la fiecare intervenție. Nici nu am ce să comentez, data trecută când au venit ne-au bătut în Giulești, este aberant să comentăm așa ceva. Și mie îmi e frică de meciul pe care îl are cu Botoșani și cu Voluntari, dar ce legătură are.

Nu cred că este o discuție pe care mi-o doresc să o am nici despre FCSB, nici despre meciurile noastre. Înțeleg că a zis, dar încearcă să bage bățul prin gard, dar nu există așa ceva. Fiecare echipă își dorește mai ales Hermannstadt, UTA care se bat la play-off.

Nici nu are rost să discutăm, este o strategie a dânsului. Nu le crede nici dânsul, nu am niciun dubiu. Este doar o strategie, repet”, a spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Șansele la titlu prin ochii lui Angelescu: „Nu este imposibil”

„Ne dorim să câștigăm toate meciurile, să ne apropiem cât mai mult. Ne dorim să ne batem cu șanse reale la titlu, mai sunt patru etape și mai avem și meci direct. Important este ca în momentul în care intrăm în play-off să fim la o diferență normală de puncte, adică sub șase.

Dacă suntem la trei, patru sau cinci puncte avem șanse să ne batem la campionat cu șanse reale. Dacă intrăm între trei puncte și cinci puncte totul se va juca în play-off și orice meci va juca pentru că poți ajunge la egalitate sau foarte aproape la o victorie.

Dacă vor fi șase puncte sau mai mult nu este imposibil, dar va fi foarte greu pentru că va trebui să câștigăm majoritatea meciurilor și nu suntem doar noi. Nu este doar Rapid, FCSB și CFR și celelalte echipe vor fi foarte puternice.

Va fi foarte greu dacă va fi de la șase puncte în sus, sperăm ca acest deficit să fie cât mai mic”, a mai spus Gigi Becali.

