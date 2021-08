Rapid – U Craiova va fi un derby și în tribune. Oltenii voiau să inaugureze stadionul din „Giulești”

Rapid – U Craiova se anunță a fi un derby spectaculos, iar fanii celor două echipe se pregătesc temeinic de partida care stârnește un interes foarte mare. Gazdele au arătat că au parte de susținere masivă de la revenirea în prima ligă, în timp ce suporterii Științei nu ratează o nouă deplasare în Capitală.

ADVERTISEMENT

este echipa începutului de sezon în România. „Giuleștenii” nu au primit niciun gol în primele șase etape ale acestui campionat, stabilind un record. De partea cealaltă, Craiova încearcă să-și regăsească liniștea pentru a spera la titlu în această stagiune.

Rapid – U Craiova, derby pe teren și în tribune. Oltenii au anunțat că ar fi vrut să inaugureze noul stadion din Giulești: „Cel mai frumos meci posibil”

Oltenii au dus lipsa unui derby cu Rapid București. Chiar dacă nu este la fel de urâtă în Bănie ca rivalele și Dinamo, echipa din „Giulești” și-a câștigat renumele de „rivală” a Craiovei fotbalistice. Astfel, partida din etapa cu numărul șapte din Liga 1 este așteptată cu interes.

Peluza Nord Craiova a anunțat că organizează deplasarea în Capitală pentru meciul de pe „Arena Națională”. Din păcate pentru ultrașii Științei, aceștia nu vor fi prima galerie oaspete care va merge pe noul stadion al Rapidului, care va fi inaugurat în 2022.

ADVERTISEMENT

„Din păcate nu mergem în Giulești, deși probabil ca ar fi fost cel mai frumos meci posibil pentru inaugurarea stadionului, ci vizităm deja pentru a 3-a oară în acest sezon Arena Natională,” se arată în comunicatul emis de cei mai fierbinți suporteri ai Universității Craiova.

Oltenii au primit din partea organizatorilor Peluza II Sud a Arenei Naționale, cu intrare dinspre bulevardul Basarabia. Prețul unui bilet de intrare este de 20 lei și poate fi achiziționat și din Craiova, de la magazinele oficiale ale clubului din Bănie. Ba mai mult, suporterii care fac deplasarea se pot testa gratuit la clinica parteneră a Universității Craiova.

Reprezentanții Peluzei Nord Craiova au anunțat că deplasarea cu autocarul costă 35 de lei, iar înscrierile se pot face prin contactarea unui membru al unei brigăzi din PN.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf abia așteaptă meciul cu Rapid: „Trebuie să fim mai concentrați la București”. Tehnicianul Craiovei apreciază organizarea de la Rapid

Rapid a dovedit în primele etape ale acestui campionat că poate fi o „nucă grea” și ar putea să bifeze chiar o participare în play-off, însă rămâne de văzut dacă Săpunaru și compania vor putea să țină pasul cu ritmul Ligii 1. , antrenorul adversarei de sâmbătă a Rapidului, a ținut să îi felicite pe bucureșteni pentru modul în care au jucat până acum:

Cei de la Rapid vor face orice să câștige meciul. Modul lor de abordare depinde și de adversar. Mie îmi place fotbalul mai dur, dar la limita regulamentului. Eu respect și felicit ce s-a întâmplat la Rapid. Armele noastre sunt altele, încercăm să jucăm fotbal.

Pentru noi este o partidă foarte importantă, vor fi mulți suporteri, sper eu să fie de ambele părți. Rapid este o echipă în top acum, sperăm ca jucătorii să aibă o reacție foarte bună. Nu am câștigat într-un mod clar, așa cum am vrut, am avut probleme, dar trebuie să jucăm mult mai bine, să fim mult mai concentrați la București.

ADVERTISEMENT

Sper ca jucătorii să înțeleagă ce am lucrat în această săptămână. Va fi un meci dificil, vor fi ambiții. Trebuie să jucăm mai bine ca ei și să marcăm un gol mai mult,” a spus Reghecampf într-o conferință de presă.