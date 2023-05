Rapid, victorie mare pe piața transferurilor în fața lui Gică Hagi și Mihai Rotaru! „Am dat 500.000 de euro, dar a plecat pe 400.000 în Giulești”. Video exclusiv

Rapid a început deja să își contureze lotul pentru sezonul viitor, iar . Mihai Rotaru a anunțat, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că l-a dorit pe fostul mijlocaș ofensiv al celor de la Csikszereda la Universitatea Craiova.

Rapid, victorie mare pe piața transferurilor în fața lui Mihai Rotaru și Gică Hagi: „Suntem supărați”

Omar El Sawy este primul nume care se va alătura Rapidului din sezonul viitor. Tânărul fotbalist, component al lotului României U19, a fost curtat intens de Mihai Rotaru pentru un transfer la Universitatea Craiova și a fost dispus să pună pe masă 500.000 de euro.

În cele din urmă, patronul oltenilor a dezvăluit că Omar El Sawy pentru 400.000 de euro. „În acest moment, noi nu discutăm de transferuri. Noi avem meciuri acum, mâine avem un meci important ”U” Cluj – Sepsi după care duminică mai avem două meciuri importante: noi cu Sepsi și CFR cu Farul. Orice tânăr jucător rămâne interesant.

De exemplu, noi suntem supărați că l-am pierdut pe cel de la Csikszereda pe care l-a luat Rapid. Le-am și spus. Le dădeam 500.000 de euro, l-au dat cu 400.000. Ok, ați înnebunit!”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Noi am fi dat 500.000, a semnat cu Rapid pentru 400.000”

Omar El Sawy s-a aflat și pe radarul lui Gică Hagi pentru un transfer la Farul. Mihai Rotaru a anunțat că managerul tehnic al Farului a bătut palma cu formația din liga secundă, însă mutarea a picat, iar fotbalistul de perspectivă a mers în Giulești.

„Hagi înțeleg că e supărat că și el, am aflat ulterior, a fost extrem de interesat de acel jucător. Noi am fi dat 500.000, noi nu am știut că s-a făcut tranzacția. Noi îl urmăream de un an și jumătate. A semnat cu Rapid, cu 400.000. Hagi, înțeleg că bătuse palma cu ei.

Noi așteptam momentul ca să spun așa. Eu știu de 400.000 pentru că am vrut să dăm 500.000, dar deja erau actele făcute, s-a închis tranzacția, jucătorul semnase.

Așa eu spus cei de la Csikszereda după ce s-a făcut transferul că Hagi s-a supărat pe ei. Noi eram interesați de acel jucător, doar că Rapidul au fost mai rapizi. Noi, am dormit pe noi”, a mai spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Născut la Târgu Mureș, Omar El Sawy a evoluat în 21 de partide pentru Csikszereda în actuala stagiune, reușind să marcheze două goluri. Jucătorul în vârstă de 19 ani este cotat la 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

5 selecții are Omar El Sawy în naționala României U19

