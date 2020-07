Rareş Bogdan, interviu exploziv: “Curtea Constituțională, crimă cu premeditare în cazul COVID-19!”. Dezvăluiri în premieră despre Klaus Iohannis

Rareș Bogdan rămâne un personaj charismatic, dar de când lucrează la Bruxelles a devenit „greu de prins”. De curând, europarlamentarul a revenit în țară, pentru o scurtă vacanță, pe litoral, prilej cu care am reușit să-i „smulgem” un interviu ÎN EXCLUSIVITATE.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rareș, cum se vede România, de la Bruxelles?

Ca o țară cu potențial. Ca o țară care are șansa să se redescopere și să se repoziționeze, folosind bani europeni și mai ales acest fond New Generation, de 750 de miliarde de euro, din care României îi revine a cincea sau a șasea sumă, de 31 de miliarde, din care 19 miliarde nerambursabili, restul fiind împrumuturi cu dobândă subvenționată, negociată de Comisia Europeană. Sunt bani care pot să ne repoziționeze, să ne relanseze pe zona de agricultură, de infrastructură și pe zona de relocări. Adică, noi putem să ne relocăm dinspre zona de Orient, către Europa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ca politician, dar și ca jurnalist, care sunt predicțiile legate de Ordonanța de Urgență?

Toată lumea, inclusiv judecătorii de la CCR și parlamentarii PSD sau ALDE, trebuie să înțeleagă că nu PNL, președintele Iohannis, premierul sau Guvernul impun regulile, ci modul în care pandemia evoluează pe teritoriul României. Capacitatea de testare a țării noastre a crescut de la 500-600 de persoane, în șase centre. Acum testăm, în medie, câte 12.000 de oameni zilnic, în 82 de centre, pentru că Guvernul a achiziționat și tehnologie și a școlarizat medici. Sincer, eu nu înțeleg decizia CCR… Sigur, pot înțelege că o lege poate fi perfectibilă sau poate fi scrisă într-un mod mai clar, dar, de aici până a permite bolnavilor să părăsească spitalele, e cale lungă. Sunt peste 600 de pacienți, unii dintre ei internați la terapie intensivă, care au plecat, așa că mie mi se pare o crimă cu premeditare ceea ce a făcut Curtea Constituțională. Sper ca, în cele din urmă, parlamentarii vor da dovadă de rațiune și de realism politic.

ADVERTISEMENT

Europarlamentarul Rareș Bogdan: „Curtea Constituțională, vinovată de crimă cu premeditare în cazul pacienților cu COVID-19!”

În mod rațional, ce șanse de succes are moțiunea de cenzură pregătită împotriva Guvernului Orban?

Părerea mea este că, de fapt, membrii opoziției nu vor să înainteze o moțiune. Probabil, vor dori în septembrie. Le este teamă de guvernare și sunt incapabili să guverneze. Este exclusiv un joc politic și unul de imagine, pentru electoratul lor activ, pentru a arăta că fac opoziție, dar, în realitate, ei nu vor să dea jos Guvernul nostru, pentru că nu au capacitatea să conducă România prin furtuna în care se află acum și nici nu doresc asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este viabil un Guvern de uniune națională?

Eu mă voi opune, deși sunt un om tolerant și mult mai echidistant, mai echilibrat chiar decât în perioada în care lucram în presă și eram radical. Cu actualul PSD nu vreau să stăm la masă, pentru că este un partid în care leadership-ul este compromis și care nu înțelege noțiunea de „democrație”. Aș sta la masă cu USR, cu PMP, cu minoritățile și chiar cu Pro România sau cu bucățele din ALDE, dar cu cei din PSD mi-e imposibil, atâta timp cât ei continuă lupta cu justiția și consideră Europa vinovată pentru ce se întâmplă în România, ignorând propria lor vină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Peste 100 de miliarde de euro, pentru resuscitarea economică

Programul național de relansare economică, propus de PNL beneficiază de surse de finanțare? Când se vor stabili, concret, etapele acestui program?

Sunt mulți bani europeni și Programul are finanțarea asigurată. O bună parte din banii care intră în acest Program sunt investiții europene. Investițiile pe care noi le prevedem sunt pe termen lung și nu se vor concretiza în următoarele șase luni. Suma totală a investițiilor este de peste 100 de miliarde de euro, dar, repet, ea se desfășoară într-un exercițiu financiar în perioada 2020 – 2027 și prevede, în primul rând, construcția de autostrăzi, pentru că era normal ca, la 100 de ani de la Marea Unire, noi să nu mai mergem pe vechile drumuri romane și pe drumurile modernizate de austro-ungari, care legau provincia… austro-ungară Oltenia, cu Transilvania. Gândește-te că noi trecem Dunărea, cu mândrie, așa cum ne-au învățat părinții noștri și ne uităm la podul lui Anghel Saligny, iar atunci când Regele Carol a gândit, împreună cu liberalii lui Brătianu și cu politicienii conservatori, să construiască podul de peste Dunăre, construcția respectivă, care este folosită pentru traficul feroviar, fiind ridicată lângă partea rutieră, a fost amplasată pentru ca Dobrogea să nu mai fie, niciodată, ruptă de țara mamă, de Valahia.

ADVERTISEMENT

Așadar?…

Deci, dacă acei oameni au gândit, acum mai bine de 100 de ani, această construcție monumentală, care să lege definitiv două provincii majore pentru România, noi nu suntem în stare să legăm cu drumuri rapide, cu căi ferate noi, Transilvania de Banat, de Țara Românească și de Moldova? E deranjant și rușinos! Este un eșec al tuturor politicienilor din ultimii 30 de ani!

ADVERTISEMENT

Se vorbește la nivel internațional despre instabilitate politică la București?

Nu! Deloc!

Amânarea alegerilor, o variantă viabilă

Este posibilă amânarea alegerilor din toamnă, din pricina pandemiei COVID-19?

Da! Dacă lucrurile degenerază sau continuă să fie îngrijorătoare, sunt convins că Guvernul va lua o decizie în privința amânării alegerilor. Sănătatea oamenilor este mai impotantă decât orice luptă politică.

De asemenea, consideri oportună organizarea alegerilor în două zile, pentru a se evita fluxul cetățenilor, la urne?

Dacă asta este soluția, nu mă opun, pentru că important este ca românii să fie protejați.

Cum este privită situația răspândirii coronavirusului la nivelul Parlamentului European?

Există o îngrijorare cu privire la tot ce s-a întâmplat. Acest „blockdown” care a adus atât economiile europene și pe cele la nivel mondial într-o stare care nu se prevedea în urmă cu șase luni, a creat îngrijorare. Nu este vizată, în mod specific, România. Noi ne gândim că, dacă cresc cazurile de COVID-19 aici, oare ce o să zică Europa… Nu, ceilalți europeni nu ne văd altfel, ne privesc ca pe ei înșiși. A fost o stare complet nouă pentru toate economiile, la nivel european. Sigur că, la noi, deficitul fiind mai mare și forța economică mai redusă, atunci și șocul a fost mai puternic și va fi în continuare, în raport cu Germania, cu Marea Britanie, ori cu Franța, unde se va resimți mai puțin.

„Va trebui să ne obișnuim să trăim cu acest virus”

Cum decurg evenimentele în alte țări, în comparație cu ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic, în România?

Acum, rămâne să vedem, pentru că, spre exemplu, CEO-ul Lufthansa, prezent zilele trecute la Parlamentul European a declarat că există șansa ca această corporație să-și revină. Vorbim despre un gigant în care statul german a investit câteva miliarde și urmează să preia 25% din corporație, dar se pare că abia peste patru ani de zile urmează să ajungă la 75% din ce reprezenta Lufthansa în lunile ianuarie – februarie. Va trebui să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Cea mai afectată a fost industria aeronautică. Lumea nu mai circulă…

Tu cum te-ai descurcat cu transportul?

Eu am mers prin Europa foarte mult în ultima lună, fiind la Bruxelles săptămânal și de multe ori circulând cu mașina, pentru că nu existau zboruri. Mergeam prin Italia, prin Elveția, Belgia, Olanda, Austria, Ungaria… Am fost în toate aceste țări și am observat ce se întâmplă acolo. Poate cel mai puțin au resimțit pandemia elvețienii…

Măsuri extreme la Parlamentul European, de la lifturi la ședințe în plen

Lumea este curioasă. Care sunt măsurile de protecție adoptate de europarlamentari?

Nu mai stăm normal în bănci, păstrăm câte două locuri libere între noi. Foarte mulți europarlamentari lucrează în propriile birouri sau online, dar eu chiar merg în sala de ședințe. Nu avem voie să întrăm cu toată echipa în Parlament, pentru că fiecare europarlamentar are o echipă de până la nouă consilieri. Nu ai voie să vii decât cu maxim doi membri ai echipei. Există culoare de acces, practic pe o parte se intră, pe cealaltă parte se iese, iar în lifturile mari, prevăzute pentru 10-12 persoane, nu au voie să urce decât doi oameni. Nu ai acces în Parlamentul European decât, obligatoriu, cu masca pe care poți s-o dai jos doar în propriul tău birou. În spațiul public, chiar dacă o ții pe bărbie, pentru că ai băut apă sau ai vorbit la telefon, imediat vine cineva și îți atrage atenția și ești obligat să o așezi înapoi.

Belgienii cum se protejează de COVID-19?

Măsurile sunt foarte stricte, iar în Bruxelles, de exemplu, dacă urci într-o mașină porți mască, iar în taxiuri nu poate urca decât o singură persoană. Uriașul aeroport din Bruxelles, care primește zeci de milioane de pasageri, anual, a devenit un peisaj dezolant. Zilnic, sunt doar 2000 – 3000 de oameni care circulă. Viața noastră s-a schimbat și se va mai modifica. Cine nu realizează asta, va pricepe în curând…

Ție nu ți-e frică?

Ba da, ca oricărui familist. Mă protejez atât cât pot, dar nici nu vreau să-mi schimb viața, pentru că nu vreau să devin un izolat social, ci, pur și simplu, încerc să-mi ocrotesc sănătatea, în continuare. Însă, eu care eram un om cald, prietenos, care saluta pe toată lumea, inclusiv când mergeam la o cafea, la bar ori la bibliotecă, acum mi-e mai greu. Înainte, dădeam mâna cu toți, îi îmbrățișam, eram o fire „latină”, sută la sută. Acum, trebuie să mă transform în neamț, într-un anglo-saxon rigid, chiar într-un nordic…

Vaccinul împotriva pandemiei, o iluzie

Ce vești avem din străinătate, în privința apariției unui vaccin?

Deocamdată, nu se știe nimic. La un moment dat, francezii, americanii și israelienii au vorbit despre asta, dar, în acest moment, se ferește toată lumea, pentru că e greu…

Ca europarlamentar, dar și ca jurnalist, care este opinia ta?

Părerea mea este că nu vom avea un vaccin decât peste aproximativ doi ani, iar asta într-un caz fericit. Va trebui să trăim cu măști, cu distanțare socială și cu dezinfectanți. Viața noastră s-a schimbat și cine nu a realizat asta va trebui să priceapă, până la urmă, acest fenomen.

Iohannis, turistul montan și snowboarder-ul Stolojan

Ești un apropiat al președintelui. Cum este, de fapt, omul Iohannis, dincolo de percepția generală

Sunt la fel de apropiat de domnia sa ca și alți lideri PNL. I-am urmărit evoluția ca primar, la Sibiu și este un om pe care, dacă lumea l-ar cunoaște, și-ar da seama că este un român extraordinar, un patriot care ține la țara lui și un om extrem de rațional și de echilibrat.

Este „de piatră”, cum îl vedem la televizor?

Nu știu dacă este… „de piatră”. El e doar riguros. Este un tip sufletist, sentimental, un om cu emoții… Pe lângă hobby-ul bicicletei, iubește drumețiile montane. De multe ori, duminica, pentru că doar atunci are timp, urcă pe munte, cu rucsacul în spinare. Nenumărați turiști l-au întâlnit pe crestele din Retezat, din Bucegi, din Piatra Craiului…

Așadar cutreieră munții, precum domnul Stolojan….

Stolojan merge și pe snowboard!…

„Capul ce se pleacă….”, o butadă nefericită

România este în panică sau asistăm la un „sindrom Stockholm”?

Nu cred. România trebuie să se trezească, să înțeleagă șansa ei și să-și scoată din cap, din suflet și din istorie, acea butadă absolut nefericită „capul plecat sabia nu-l taie”. Este cea mai tristă zicere care ar fi putut apărea pe teritoriul unei țări și în interiorul unei națiuni. Niciodată n-ar fi putut exista așa ceva la greci, la sârbi sau la polonezi. Sper ca românii s-o uite în curând și să înțeleagă că mândria națională și conștientizarea propriei valori sunt mult mai importante decât lingușelile și slugărnicia.

Visteria națională este în paragină. Va veni un moment în care statul va apela la rezervele Băncii Naționale?

Față de perioada de criză din 2008 – 2009, Banca Națională are o rezervă valutară de șapte ori mai mare. Atunci aveam 5 miliarde de euro, acum rezerva valutară a „sărit” de 35 de miliarde de euro. Deci, din acest punct de vedere, situația este mult mai bună. Sistemul bancar românesc este mult mai consolidat decât era în acea perioadă. Pe lângă asta, noi ne împrumutăm – sigur că nu am luat puțini bani, 90 de miliarde în câteva luni de zile sigur că nu-s de colo – dar la dobânzi mult mai mici decât ne-am fi putut împrumuta atunci. Sigur că, deocamdată, toate studiile ne arată o țară care are indicii de evaluare foarte buni. Întrebarea este cum va arăta evaluarea României în luna septembrie.

„Angela Merkel n-a zâmbit prea mult: „Adio, Schengen…””

Care sunt predicțiile tale?

Cred, însă, că nu vom sta rău, pentru că acum corporațiile românești sunt mult mai puternice, iar pe sistem bancar avem o rezervă valutară puternică. De asemenea, companiile românești sunt tot mai puternice, iar eu cred că România va trece prin această furtună. Asta, însă, nu înseamnă că nu vom fi afectați. Am avut un dialog cu doamna Angela Merkel, care spunea de curând, în Parlamentul European și ulterior în grupul politic, la PPE, că avem de a face cu o criză care ar putea deveni cea mai puterică de la cel de-Al Doilea Război Mondial, încoace. De obicei, doamna Merkel știe ce vorbește, așa că n-am motive să mă îndoiesc de spusele domniei sale.

Rareș, mi-ai ridicat mingea la fileu… Cum se comportă doamna Merkel în particular?

Am urmărit-o mult în plen dar inclusiv la Grup, unde am avut un dialog pe tema Schengen și este mult mai directă decât crede lumea. Politicienii români ar trebui să învețe din asta… Nu se ascunde în spatele cuvintelor, îți răspunde clar, indiferent dacă îți place sau nu ce îți spune. A răspuns cu amabilitate și cu răbdare. Gândește-te că, deși este cel mai puternic lider politic al Europei, a răspuns, timp de două ore, întrebărilor tuturor și nu a ocolit niciun subiect. Nu știu cum se comportă Angela Merkel în plan personal, dar mi s-a părut extrem de bine pregătită și de serioasă. Nu prea a zâmbit foarte mult, dar nici nu prea avea motive s-o facă. Întrebările erau destul de dure. Inclusiv eu am început lăudând-o, pentru că a avut o referire culturală foarte importantă, în cadrul discursului din plenul Parlamentului, când a vorbit despre „Oda bucuriei”, despre Beethoven și despre cultura europeană, iar asta mi-a plăcut foarte mult. I-am spus… ce ar fi Europa fără cultura ei extraordinară, fără Notre-Dame, fără Domul din Milano, fără Domul din Koln, fără Luvru… În schimb, întrebarea mea a fost foarte directă și dânsa mi-a răspuns foarte direct.

Ce ai întrebat-o mai exact?

Eu am întrebat-o dacă în 6 luni vom putea fi membri Schengen, măcar în sectorul aero-portuar și mi-a spus că, din păcate, aici nu poate să-mi ofere un răspuns satisfăcător. Mi-a spus că nu vom fi, pentru că sunt țări care se opun, ne acuză ba pe noi, ba pe bulgari că nu respectăm regulile. Eu cred că este un joc politic pe care îl face Olanda, care a atras și alte două, trei, țări mai mici. România merita în Schengen, cred că și doamna Merkel știe asta, dar deocamdată influența olandeză este destul de mare.

Poporul român va fi „mai” unit după finalul acestei crize?

Pot să-ți spun că, în plină pandemie, în momentul în care Președintele a decretat Starea de Urgență, am văzut un popor și un cetățean român care niciodată, în întreaga sa istorie, nu s-a comportat într-un asemenea fel. Poate doar în Primul Război Mondial… Comportamentul românilor în timpul pandemiei a fost marele câștig. Pe de o parte au fost măsurile guvernamentale, dar dacă românii nu ar fi fost diciplinați și nu ar fi conștientizat pericolul, aceste măsuri nu ar fi putut fi puse în aplicare. Surpriza extrem de plăcută a fost comportamentul compatrioților noștri, care au depășit momente cheie, de frică, de angoasă și s-au transformat în anglo-saxoni veritabili, n-au mai avut nimic de a face cu latinismul, cu orientalismul și cu balcanismul.

Au existat și derapaje…

Faptul că au existat, să zicem, 100.000 de oameni care nu au respectat măsurile impuse de autorități, nu înseamnă nimic, la nivelul unei țări cu aproape 20 de milioane de oameni. Chiar nu contează… Peste tot în lume există oi negre… Probabil că românii vor conștientiza că viața merită trăită după reguli extrem de clare, dacă vrem să ne protejăm și vor mai conștientiza și cât de importantă este familia, pentru fiecare dintre noi.

Încheiem pe ton optimist?

În aceste trei luni, în care majoritatea am fost izolați la propriile domicilii și am relaționat foarte puțin în exterior, ne-am reapropiat de familii, am conștientizat, din nou, cât de bine e să ai o bibliotecă și cât de plăcut este să stai de vorbă, din nou, cu mama sau cu tata… Cu toate păcatele lui și cu toată schimbarea de paradigmă la care ne-a adus acest virus, mie îmi place să văd și părțile bune, în cele mai negre scenarii și realități. Și aici văd relaxarea, după o perioadă critică și repoziționarea României pe piețele europene. De asemenea, observ conștientizarea importanței familiei și a sufletului pe care îl avem, fiecare dintre noi…