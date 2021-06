Scandal în PNL. Orban, comparat cu Ceaușescu și acuzat că amenință cu plângeri penale. Reacția acestuia: ”O minciună”

Luni dimineața a avut loc o nouă ședință tensionată a Biroului Executiv al PNL. Aceasta a venit în contextul mai multor dispute dure între președintele Ludovic Orban și tabăra care îl susține pe Florin Cîțu.

Întâlnirea liderilor liberali a fost din nou una marcată de acuzații dure. Ținta principală a fost liderul Ludovic Orban, acuzat de faptul că ar conduce autoritar partidul.

Scandal în PNL. Orban, comparat cu Ceaușescu și acuzat că amenință cu plângeri penale

Secretarul general al PNL Robert Sighiartău și deputatul Florin Roman au fost cele mai importante voci anti Orban în ședința Biroului Executiv de luni.

Aceștia l-au acuzat pe liderul PNL că poartă o campanie murdară împotriva lui Florin Cîțu și că suferă de sindromul ceaușist.

De asemenea, Sighiartău i-a reproșat liderului PNL că a trădat interesele partidului și l-a acuzat că amenință cu plângeri penale în teritoriu.

”Nu mi se pare normal să spuneți minciuni și să ne faceți trădători. Acesta este un sindrom ceaușist – cine nu e cu noi e împotriva noastră. I-ați făcut pe toți trădători cei care nu sunt cu dvs, numai Ceaușescu îi numea pe toți trădători.

Prietenii dvs duc o campanie mizerabilă împotriva noastră, am fost și amenințat telefonic, voi depune plângere penală. Domnule Orban, înțeleg ca va lasă nervii prin filiale, ați coborât atacul mult prea jos. Ați ajuns să mă amenințați cu plângeri penale pentru ca respect statutul”, ar fi spus Sighiartău, conform .

Replica lui Ludovic Orban: ”O minciună. Eu nu ameninț pe nimeni”

După ședință a venit și replica lui Ludovic Orban. Acesta declarat în fața presei că va duce o campanie curată. Despre acuzațiile din interior spune că ar fi minciuni.

”Voi face o campanie pozitivă, care are la bază viziunea mea despre PNL. Fiecare membru are deplina libertate de a-și stabili opțiunea. Eu contez pe colaborarea tuturor membrilor PNL, indiferent de opțiunea lor.

Nu comentez ce primiți pe surse din ședințele PNL. Este o minciună. Eu nu ameninț pe nimeni. Deciziile din PNL au fost luate de conducerea partidului”.

Rareș Bogdan, mesaj pentru Ludovic Orban înainte de ședința PNL: ”Războaiele trebuie să înceteze”

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, unul dintre cei mai aprigi susținători ai premierului, a continuat disputa verbală cu liderul liberalilor, pe care l-a acuzat că aduce în spațiul public lupta pentru putere din partid.

Actualul europarlamentar i-a transmis lui că războaiele din interiorul partidului trebuie să înceteze.

În declarația care a fost făcută luni, cu câteva momente înaintea ședinței Biroului Executiv, Rareș Bogdan i-a mai transmis lui Orban că s-a supărat pe el și îi va spune în față acest lucru.

”Sunt trei ani în care războaiele trebuie să înceteze. E anormal și de aceea m-am supărat puțin pe Ludovic, o să-i și spun.

Nu e normal să ducă conflictele și am promis cu toții că nu ne atacăm în spațiul public. Nu știu ce l-a apucat, la experiența pe care o are, să facă acest lucru”, a declarat, luni, Rareş Bogdan, în fața presei.

Pus să comenteze declarația făcută de către liderul PNL, Ludovic Orban, cum că nimeni nu ar avea ce să spună rău despre el, Rareș Bogdan a spus:

”Să ştiţi că oricine a greşit în lumea asta. Numai Dumnezeu nu greşeşte. Dacă Ludovic spune că nu a greşit şi că nu are ce să se spună despre el, e foarte bine. Primul pas e să ai o părere bună despre tine. După aia sa aibă şi alţii”.

Totodată, europarlamentarul liberal a mai declarat că Ludovic Orban și-a negociat funcția de președinte al Camerei Deputaților, sacrificând ministere importante precum dezvoltarea, agricultura sau transporturile.

”Ludovic a negociat această funcție. Eu consider că trebuia să participăm și noi la negocieri”, a spus Bogdan.

Rareș Bogdan l-a avertizat pe Ludovic Orban că va pierde războiul cu el

Totodată, Rareș Bogdan l-a avertizat pe că va pierde războiul cu el, așa cum l-au pierdut Liviu Dragnea și Victor Ponta.

”Eu am fost în două campanii grele cu niște oameni care păreau că îngenunchează România și nu m-am temut și am reacționat imediat. Cu dl Victor Ponta și cu dl Liviu Dragnea am dus lupte grele.

Ludovic trebuia să se gândească. Chiar dacă am reacționat mult mai târziu și mult mai calm ca de obicei, eu în războaie mă simt perfect. Cred că trei ani de zile nu trebuie să avem niciun fel de război și trebuie să construim.

Mai bine mă lași să-mi cultiv grânele, să aduc investiții și să facem lucruri grozave pentru țara asta decât să mă bagi în război, pentru că pierde războiul. L-a pierdut și Dragnea, l-a pierdut și Victor Ponta”, a mai spus Rareș Bogdan.