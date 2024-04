Rareș Bogdan spune că PNL-PSD vor lua 90% din orașele și comunele României

Rareș Bogdan a declarat, luni, că PNL și PSD vor lua 90% din comunele și orașele României cu candidații liberali sau social-democrați.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat, luni, că PNL și PSD vor lua 90% din comunele și orașele României cu candidații liberali sau social-democrați.

„Această alianță propune liste și candidați în 3.241 de unități administrativ teritoriale. Eu vă spun acum, 90% din cele 3.241 de comune din România și orașe vor fi câștigate de către PNL sau PSD (…) Deci PNL și PSD vor lua 90% din comunele și orașele României cu candidații liberali sau social-democrați”, a declarat Rareș Bogdan pentru Digi 24.

Din 41 de Consilii Județene PNL și PSD vor lua minim 38, a mai spus Rareș Bogdan, precizând că „din punctul lui de vedere putem lua 39”.

La Capitală, bătălia crucială e Sectorul 1

În privința Capitalei, prim-vicepreședintele PNL a spus că este „extrem de important să câștigăm Sectorul 1 și să restartăm, să venim cu o altă viziune”. În acest sens, Rareș Bogdan l-a dat ca exemplu pe George Tuță (candidatul liberalilor la Sectorul 1), un „tânăr admirabil, foarte școlit și un om echilibrat, rațional, dar un vizionar. Venim la Sectorul 2 cu un candidat și, de asemenea, la Sectorul 5. Probabil singurul sector unde bătălia e mai grea e la Sectorul 5”, a spus Bogdan.

„Revin la Capitală, repet, nu e absolut nici o bătălie pierdută, nu se pune problema, decât să gândim foarte serios și să ne organizăm foarte bine. Nu pierdem. Dacă pierdem tot eu va trebui să ies și să explic dacă pierdem, pentru că la noi prea puțin vin să explice acest lucru”, a declarat Rareș Bogdan.

A refuzat Primăria Bucureștiului

Întrebat dacă s-a pus vreodată chestiunea candidaturii sale la Primăria Capitalei, liderul liberal al răspuns: „Da, s-a pus”. Dar nu s-a mers până la capăt „pentru că a refuzat”. „În urmă cu patru ani de zile, nu ascund, am cochetat cu această idee, dar asta a fost, nu am candidat, pentru că imi place foarte mult ce fac la Bruxelles. Nu vreau să mă laud, dar cred că am fost printre cei mai buni europarlamentari români”, a spus liderul PNL.

Cum se va înțelege cu Gabriela Firea

Întrebat cum se înțelege cu , și dacă și-a închipuit vreodată că o să lucreze cu ea, Rareș Bogdan a răspuns că „lucrează împreună” pentru susținerea candidatului .

„Vă spun că nu este nimic imposibil în viață iar atunci când vorbim de o țară, de stabilitate și de atragerea tuturor banilor pe care țara aceasta îi are la dispoziție din Europa, și pe care nu-i am atras decât acum, în ultimii doi-trei ani, atunci te gândești la lucruri pe care poate nu le-ai fi făcut niciodată sau la lucruri extrem de dure de poziționare, care trebuie lăsate deoparte în numele interesului național. Sunt convins că voi colabora excelent cu Gabriela Firea în Parlamentul European”, a spus el.