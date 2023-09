Răsturnare de situație în cazul copilului de 3 ani călcat de mașină la Brăila. Cine se afla, de fapt, la volan

Matei murea spulberat pe 26 august de o mașină în timp ce se juca în fața casei, fiind scăpat pentru o secundă de bunica sa, care avea grijă de mai mulți copii. Vecinii spun că o mașină a venit cu mare viteză și l-a ucis pe băiat, iar acum familia se pregătește de înmormântare. De vină ar fi fost o femeie care s-a urcat drogată la volan.

Răsturnare de situație în cazul copilului de 3 ani călcat de mașină

“A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii”, povestea o vecină, potrivit

ADVERTISEMENT

a intrat pe fir și a descoperit că la volan se afla de fapt un bărbat. Mai mult, femeia care aparent era drogată conform testelor inițiale nu ar fi consumat droguri, potrivit raportului de la spital. Așadar, vinovat de tragedie e un bărbat în vârstă de 40 de ani, care a încercat să scape de responsabilitate cu ajutorul acelei femei, care probabil se afla cu el în mașină.

”În urma probatoriului administrat de polițiști și a cercetărilor efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, s-a stabilit faptul că, la data de 26 august a.c., în momentul producerii evenimentului rutier, la volanul autoturismului s-ar fi aflat un bărbat, de 40 de ani, din Brăila, ce are exercitarea dreptului de a conduce suspendată”, a transmis IPJ Brăila.

ADVERTISEMENT

pentru a-l proteja pe bărbat e neclar, însă acum adevăratul vinovat a fost arestat pentru 24 de ore și va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila cu propunere de arestare preventivă. Individul va fi anchetat acum pentru de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Bunica micuțului a povestit pentru Observatornews.ro cum copilul aștepta cu nerăbdare să meargă să-și cumpere iepuri, însă mașina i-a curmat viața pe neașteptate. ”Voia să-i cumpăr astăzi iepuraşi, la ora 9 eram programaţi să mă duc să îi iau 2 iepuraşi, că el voia iepuraşi”, rememorează bunica copilului, cu ochii în lacrimi.

ADVERTISEMENT

”El stătea aici, aici se juca şi ea a urcat aşa, l-a plesnit, s-a dus direct în partea aia”, completează femeia. Elena Ostache, reprezentant IPJ Brăila, a oferit mai multe detalii referitoare la această dramă. ”Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Aceasta a fost testată şi cu aparatul drugtest, rezultatul indicând consumul unei substanţe psihoactive, motiv pentru care i-au fost recolatate probe biologice la spital”, a completat reprezentantul IPJ Brăila.

”Astăzi, 6 septembrie a.c., Poliţia Municipiului Brăila a efectuat percheziţii domiciliare în municipiu, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, constând în aceea că, la data de 26 august a.c., o femeie, în vârstă de 38 de ani, din Brăila, ar fi condus un autoturism.

Totul s-a întâmplat pe strada Cărămidari, din municipiu şi ar fi accidentat un minor, de 3 ani, care a decedat. Aceasta a fost testată cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv. În urma analizelor efectuate de către I.M.L. Iaşi, rezultatul a infirmat faptul că se afla sub influenţa substanţelor psihoactive”, au mai transmis reprezentanții IPJ Brăila.