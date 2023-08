Răsturnare de situație în cazul șoferului drogat de 19 ani. Poate scăpa sau nu de închisoare după ce a ucis două persoane? ”E primul caz, este premieră de fapt”

Avocatul Adrian Cuculis a intervenit în cazul recent al șoferului drogat implicat într-un tragic accident din stațiunea de 2 Mai. Specialistul a subliniat gravitatea situației și necesitatea unei pedepse cu închisoarea, conform noilor prevederi introduse prin legea “Anastasia”.

Avocatul Cuculis comentează cazul șoferului drogat

Avocatul a evidențiat că acest caz reprezintă o premieră sub aspectul modificărilor legislative recente, subliniind că dacă va fi pronunțată o condamnare, acuzatul va fi trimis direct în închisoare pentru executarea pedepsei.

Cuculis a menționat că actuala lege este imperfectă în forma sa actuală. El a criticat posibila abordare a instanțelor de a amâna aplicarea pedepsei pentru cazuri locale, subliniind riscurile asociate acestei abordări.

“E primul caz, este premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislația, cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare, dacă se va pronunța o condamnare, pentru că o întrebare legitimă este ce să face să nu se mai întâmple.

Păi, am făcut pe partea legislativă, am avut legea Anastasia, în care dosarul acela pe care îl am eu în gestiune, o absurditate mai mare nu ați auzit niciodată, o persoană care omoară un copil de 4 ani de zile, este trimis în judecată pentru conducere fără permis și atât“, a explicat avocatul, în cadrul emisiunii “Proiect de țară: România”, de la Prima News.

Avocatul a exprimat îngrijorări cu privire la posibilitatea ca o sentință să fie amânată de către judecători. Acest lucru ar putea permite acuzatului să evite restricții, inclusiv cea de a nu mai conduce vehicule.

Cuculis, despre legea “Anastasia”

Cuculis a făcut referire și la problemele anterioare ale șoferului, afirmând că acesta și era sub supravegherea DIICOT de aproximativ un an.

Avocatul a declarat că, dacă autoritățile ar fi acționat corect și conștiincios, tragedia ar fi putut fi evitată prin percheziții mai riguroase sau reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

În final, avocatul Cuculis a subliniat importanța aducerii în fața justiției a cazurilor similare cu atenție și seriozitate pentru a asigura și a evita astfel de tragedii.

“Legea este imperfectă în momentul de faţă, discutăm despre modalitatea în care va soluţiona nu parchetul ci instanţa de judecată. Dacă se gândeşte distinsul judectăr că pe plan local nu reprezintă un chiar aşa mare pericol social şi hai să îi dau o amânare a aplicării pedepsei? Această instituţie i-ar permite lui să nu aibă niciun fel de interdicţie, nici măcar aceea de a nu conduce”, a remarcat Cuculis.