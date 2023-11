Răsturnare de situație în showbiz! Ce se întâmplă cu divorțul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf: „Care e problema?”

În septembrie, divorțul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf îi lua prin surprindere pe fanii vedetei. „Querida” făcea atunci declarații uluitoare și dezvăluia ca a fost înșelată. Cu toate acestea, acum cei doi au mărturisit că „dragostea a învins”.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf nu mai divorțează

. Cel care a depus actele a fost bărbatul, iar vedeta a făcut atunci declarații uluitoare despre ultimii ani de relație, în care bruneta a suferit din cauza infidelității bărbatului iubit.

Pentru FANATIK.RO, , dar a crezut până în ultima clipă ca își pot salva căsnicia. Mai mult de atât, îl acuza pe Alex că din banii ei i-a cumpărat mai multe bunuri femeii cu care a înșelat-o.

„Am tăcut de proastă. Am crezut că îi trece, pentru că așa mă mințea. Din păcate, parcă aveam mintea cusută. (…) Casa în care stă, mobila, mașina, tot… sunt luate din banii soției (adică ai ei, n. red.)”, spunea Oana Zăvoranu.

Dar se pare, însă, că dragostea lor este prea mare pentru sta separați. Astfel că, Alex Ashraf a declarat că el și Oana Zăvoranu și-au mai dat o șanșă. Ba chiar s-au împăcat la scurt timp după ce au dat vestea despărțirii.

Cât despre divorț, acesta a fost dat uitării. „Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun.

Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat, se împacă și trec peste orice popas”, a declarat Alex Ashraf, la Xtra Night Show, citat de

Ce spune despre banii cheltuiți

Întrebat dacă a cheltuit sau nu banii soției cu amanta, Alex Ashraf a dezvăluit că nu s-a atins din averea moștenită de Oana Zăvoranu, dar recunoaște că a luat din ceea ce au strâns pe parcursul căsniciei, lucru pe care îl regretă.

„Nu confirm că am cheltuit din averea Oanei Zăvoranu, din banii familiei, da, confirm, că am făcut o grămadă de chestii, care e problema? Regret, îmi pare rău. Mă interesează să construiesc un viitor cu Oana”, a spus soțul Oanei Zăvoranu.