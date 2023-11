Lucescu face pasul înapoi. Nu se retrage încă! „Nu mă îngropați!”

„Il Luce” a explicat că încă nu se gândește să se retragă din fotbal, pentru că încă simte că mai poate ajuta. Totodată, acesta a spus că a luat decizia fără a discuta cu patronul Igor Surkis, pentru că acesta ar fi putut să-l convingă să rămână la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu face pasul înapoi și nu se retrage încă

încă din fotbal, spunând că Dinamo Kiev nu va fi ultima echipă pe care o va pregăti și că se va retrage doar în momentul în care va simți că nu mai poate continua din punct de vedere fizic și psihic:

„Nu sunt atât de sigur că e momentul de final. Era momentul în care trebuia să iau o decizie, sunt de trei ani aici, am prins perioada războiului, am rămas, am încercat să construiesc o echipă nouă.

Jucătorii noi plecau, cred că am făcut multe lucruri importante pentru fotbalul ucrainean. Acum, a venit un moment în care trebuia să mă gândesc la cineva mai tânăr, care să aibă o relație mai apropiată cu tinerii jucători.

Decizia o luasem dinainte, mi-era greu și din punct de vedere sentimental, când țineam momentele de reculegere în perioada războiului. Poate pentru ucraineni nu e așa, dar pentru un străin e mai greu”.

„Încă nu mă îngropați!”

„Am considerat că e momentul să mă retrag, îmi asum răspunderea ultimelor rezultate, chiar dacă azi am jucat foarte bine, am intrat cu jucători foarte tineri.

Consideră că un antrenor la experiența mea trebuie să știe când să sacrifice acest lucru și să plece. M-au impresionat mai multe lucruri, eu am vrut neapărat să joc meciul acesta cu Șahtior.

Am vorbit și cu patronul și i-am spus că e bine să vină un antrenor mai tânăr, eu am dus echipa până într-un punct foarte bun, noi am luat doar jucători de la academie, Șahtior a cumpărat mulți tineri fotbaliști. E greu să concurezi cu ei”, a , la TV .

„Când nu mai există competiție internă nu e bine, de aceea Guardiola schimbă an de an jucătorii, ca să evite rutinarea jucătorilor. Eu am fost refuzat de 2-3 ori de patron, de Igor Surkis, pe care îl respect enorm, dar cred că am făcut foarte bine.

În cariera de antrenor, sfârșești mereu prin a fi înfrânt. Tot ajungi la un moment dat ca în viață, când termini cum termini, la fel și în dragoste, la fel în orice. Nu mă îngropați!

Dacă sănătatea îmi va permite să continui, voi continua. Fotbalul este viața mea, nu mă văd fără fotbal. Mă simt bine la antrenamente, am simțit să mă retrag în favoarea echipei”, a mai spus Mircea Lucescu.

„Când mă voi retrage de tot, înseamnă că viața mea s-a sfârșit!”

„Decizia trebuia luată, mă întorc acasă, am nepoți, am strănepoți. Pentru o perioadă, dar după mintea mea va zbura mereu spre fotbal, pentru că nu pot trăi fără fotbal.

Când mă voi retrage de tot din fotbal, înseamnă că viața mea va lua sfârșit. Cât timp trăiesc, pot fi util, pot face ceva. Poate fizic nu mai pot, dar din punct de vedere al experienței pot”, a continuat „Il Luce”.

„S-a supărat președintele că nu l-am consultat, dar dacă îl consultam, aș fi rămas. Au fost momente grele și mă bucur că nu am abandonat niciodată.

Dacă voi simți că mai pot, atunci voi continua, dacă voi simți că nu mai pot, atunci voi renunța. Cam atât!”, a mai spus Mircea Lucescu în încheiere.