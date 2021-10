Război în lumea bună! ”Prințișorul” Ștefan Manolache, război total cu fosta iubită, în instanță: ”Vreau să-mi văd copilul”

Pe 5 octombrie 2021, Ștefan Manolache a decis să își dea în judecată fosta iubită, pe Alexandra Ardelean pentru că nu i se mai permite să își vadă fetița pe care o au împreună.

Ștefan Manolache, despre fetița pe care o are cu fosta iubită: ”Cel mai frumos cadou”

”Cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată a venit de la Dumnezeu, se numește Ayla Marie Blu!’, a scris Ștefan Manolache pe rețelele de socializare acum șase luni pe când se năștea fetița pe care o are alături de Alexandra.

Doar că, destul de rapid, lucrurile dintre el și fosta iubită s-au deteriorat simțitor, iar acum au ajuns la proces pentru ca Ștefan Manolache să își poată vedea fetița.

”Nu știu de ce nu mi se permite să îmi văd fiica. Cred că vrea să obțină ceva, o restricție nu vine fără o așteptare, nu știu, habar nu am de ce face asta. Dar urmărește ceva, nu știu ce, dar voi vedea. Dar o anunț că orice urmărește ea nu se va întâmpla. Și că singurul lucru care se va întâmpla va fi că ne vom vedea în fața tribunalului și vom vedea cine și cum are dreptate”, a spus Ștefan Manolache, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mai mult, ne-a precizat Ștefan Manolache, este convins că în spatele scandalului stă, într-un fel sau altul, situația financiară a fostei sale iubite.

”E un fenomen. Atât timp cât i-am satisfăcut cerințele de orice natură puteam să îmi văd copilul, totul era ok. Când nu am mai dorit să fac asta pentru că m-au deranjat niște lucruri, am devenit persona non grata. Ce se uită este că, așa cum am putut eu, m-am îngrijit de binele ei din prima clipă”, ne-a spus Ștefan Manolache.

Ștefan Manolache, șocat de ce a pățit la botezul fiicei sale

Acum două săptămâni, în București, a avut loc botezul fiicei lui Ștefan Manolache și a fostei sale iubite, Alexandra. Iar dacă la ceremonia religioasă nu a întâmpinat niciun fel de probleme, la petrecerea de botez lucrurile s-au complicat.

”La botez a fost genial, am fost în mare siguranță pentru că mama copilului meu a ales să vină cu un bodyguard. Credea că se va întâmpla ceva, nu știu ce, dar mi-a dat un confort, un feeling de siguranță (râde cu amărăciune, n. red.). Mă întristează faptul că a putut să gândească în direcția asta, bodyguardul fiind luat ca nu cumva să deranjez”, a mai povestit, pentru FANATIK, bărbatul.

De altfel, ne-a dezvăluit Ștefan Manolache, încă de când mai erau împreună, discuțiile pe tema fetiței lor au fost destul de complicate, Alexandra încercând să îl îndepărteze cât mai mult de fetița pe care o au împreună.

”A fost o luptă și cu recunoașterea copilului. Ea nu dorea să mă recunoască ca tată inițial. A crezut că dacă mă trece pe mine va rămâne fără copil, a fost o adevărată nebuloasă. (…) Ayla Marie Blu o cheamă pe micuță. Ayla este numele pus de mama sa, Marie Blu este numele pe care l-am decis eu, dar asta pe vremea în care mai eram în relații civilizate”, spune Ștefan care ne-a precizat că, la eveniment, a avut grijă să îi ofere micuței tot ce ar fi putut avea nevoie, de la hăinuțe, la bani.

Alexandra și Ștefan, o despărțire ”cu cântec”

a mărturisit pentru FANATIK că despărțirea lui de Alexandra a fost una care a fost cel puțin suspectă, în ciuda faptului că relația lor era departe de a fi perfectă.

”Am stat împreună cam opt luni. Dar am fost și certați, am stat și separat. Relațiile s-au stricat în momentul în care a trebuit să mă mut la Iași, dar asta în condițiile în care am luat un apartament în care stăteam împreună și pe care ea și l-a dorit. Un apartament foarte frumos, cu trei camere, cu terasă imensă.

Am fost nevoit însă să plec din țară pentru o perioadă, am stat vreo trei săptămâni cu niște treburi. Atunci ea și-a luat hainele și a plecat motivând că nu stă singură în Iași. (…) Cred că atunci a simțit ea că era momentul și să facă pe victima pentru că eu, precizez, chiar nu am vrut să mă despart de ea, voiam ca măcar de dragul copilului să mai tragem de noi, să facem să fie bine și să trecem peste probleme”, ne-a spus, în exclusivitate, bărbatul.

E adevărat, probleme existau de mai multă vreme între ei. ”Nu funcționa relația, nu a funcționat niciodată. Am fost niște chestii… ea, la început, a spus niște lucruri, mi-a spus că o să se schimbe, că o să muncească, ea nemuncind niciodată”, precizează .

Ștefan Manolache luptă să își vadă fetița

”Copilul a venit la câteva luni după ce noi ne-am combinat, vreo două luni. A fost un copil dorit de amândoi, amândoi am fost de acord să îl păstrăm. Amândoi ne doream un copil, a fost o întâmplare fericită de care nu îmi pare deloc rău. Tocmai de aceea și fac tot posibilul ca să pot să văd copilul. Vreau să îmi văd copilul, nu cer foarte multe lucruri, cer ceva ce e absolut normal”, a spus, pentru FANATIK, Ștefan Manolache.

De aceea, de altfel, a și decis să se adreseze instanțelor, el chemând-o în judecată pe fosta iubită, pe Alexandra. ”Vreau drepturi egale! Tot ce cer în fața justiției sunt lucruri decente, normale. Vreau să împărțim totul când e vorba de copil, de la cheltuieli, la timpul petrecut cu copilul, dar să fie în mod egal”, a mai spus, pentru FANATIK, Ștefan Manolache.

Contactată de FANATIK, Alexandra a refuzat orice fel de comentariu legat de acest subiect. ”Nu vreau să declar nimic, mă voi vedea cu domnul Manolache în instanță”, a spus tânăra.