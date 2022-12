Război în Ucraina, ziua 309. Ofensiva armatei ruse asupra orașului Bahmut pare să fi culminat. Kremlinul pune condiții nerealiste pentru începerea negocierilor cu Kievul

Asaltul asupra orașului Bahmut din estul Ucrainei, singurul front unde forțele ruse se aflau în ofensivă în ultimele luni, pare să fi culminat potrivit analiștilor militari.

După aproape cinci luni întregi de atacuri constante, forțele ruse care încearcă să cucerească orașul Bahmut din estul Ucrainei par să fi atins vârful capacităților ofensive. Analiștii militari de la think-tank-ul Institute for the Study of War (ISW) din Statele Unite sunt de părere că forțele ruse par să fi atins punctul de culminare, moment din care o forță militară nu mai este capabilă să desfășoare operațiuni ofensive.

Analiștii americani notează că ritmul de avansare a trupelor rusești în zona Bahmut a încetinit în ultima vreme din cauza pierderilor foarte mari de personal suferite și a lipsei muniției, ceea ce nu va permite forțelor ruse să mențină intensitatea acțiunilor pe acest front.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului de Est al Forțelor Armate ale Ucrainei, colonelul Serhii Cherevati, a declarat zilele trecute că forțele ruse din zonă nu mai atacă în companii sau grupuri tactice de batalion (BTG), operând în schimb în mici detașamente de 10 până la 15 persoane. Analiștii de la ISW subliniază că un lucru similar s-a întâmplat și pe frontul din Herson, în luna august, când în urma pierderilor suferite , executate de detașamente și nu de forțe combinate în BTG.

„Ritmul de înaintare al armatei ruse în zona Bahmut a încetinit recent pe fondul unor constrângeri tot mai mari de personal și muniții care probabil că o vor împiedica să mențină un ritm ridicat al operațiunilor ofensive în zonă pe termen scurt. Utilizarea raportată de către armata rusă a grupurilor de mărimea unui pluton este probabil rezultatul unui război de uzură prelungit și indică degradarea formațiunilor mai mari peste nivelul plutonului.

Ritmul de înaintare al armatei ruse în zona Bahmut va continua să încetinească sau chiar să se oprească complet, dacă trupele desfășurate acolo nu vor primi întăriri semnificative în efective și obuze de artilerie în viitorul apropiat”, se arată în . De altfel, frontul din Bahmut a devenit mult mai sigur pentru ucraineni, dovadă și vizitele efectuate acolo atât de către președintele Zelenski cât și de către șeful serviciilor de informații ucrainene, Kirill Budanov.

De altfel, pe rețelele de socializare zilele trecute a fost publicat un clip cu doi luptători Wagner care îl critică pe Gerassimov, șeful armatei ruse. Analiștii vorbesc de , și șefii armatei.

