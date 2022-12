Grupul Wagner ar putea fi desemnat organizație teroristă. Cum operează „Compania Sălbatică” formată din cei mai violenți pușcăriași

Congresul American ar putea vota o legislație prin care grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, cunoscut sub apelativul de „bucătarul lui Putin”, va fi desemnat organizație teroristă.

Senatorii americani, Roger Wicker și Ben Cardin, au introdus joi pe ordinea de zi a Senatului American un proiect privind desemnarea grupului de mercenari ruși Wagner drept organizație teroristă.

“Vladimir Putin și acoliții săi nu se vor opri în fața a nimic pentru a-și atinge obiectivele, inclusiv să angajeze mercenari precum Grupul Wagner pentru a comite atrocități în numele lor. Statele Unite ar trebui să numească această armată din umbră ceea ce este: un grup terorist străin. Trebuie să îi tragem la răspundere împreună cu toți cei care îi sprijină”, a declarat senatorul Wicker, potrivit Ukrinform.

Și CNN a scris, citând surse din administrația Biden, că desemnarea PMC Wagner drept grupare teroristă este dezbătută în cadrul administrației, fără ca o decizie finală să fie luată până acum.

Grupul a fost fondat de un oligarh rus, Evgheni Prigojin, lucru pe care acesta l-a recunoscut la începutul acestui an. Prigojin este atât de apropiat de Kremlin încât este cunoscut ca “bucătarul” lui Putin.

Grupul este deja sancționat de SUA, dar administrația Biden are în vedere desemnarea sa ca organizație teroristă, pe fondul presiunilor – atât din partea ucrainenilor, cât și din partea Congresului – de a declara , din cauza invaziei Ucrainei și a atacurilor constante asupra populației civile.

“În timp ce Ucraina continuă să ia avânt pe câmpul de luptă, președintele Putin și-a concentrat furia și focul asupra populației civile din Ucraina. Această brutalizare a populației Ucrainei este barbară”, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, într-o conferință de presă susținută miercuri, la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la București.

Administrația Biden a rezistat până acum eforturilor de a eticheta Rusia ca stat sponsor al terorismului, susținând că ar fi o desemnare în mare parte simbolică care ar putea crea obstacole atunci când vine vorba de a obține sprijin în Ucraina, în special prin Marea Neagră.

Grupul mercenarilor Wagner, care acționează în Ucraina independent de armata rusă, este responsabil de atacurile repetate asupra orașului Bakhmut, atacuri soldate cu uriașe pierderi umane, până acum fără a reuși străpungerea liniilor defensive ucrainene. Unul dintre motivele pentru care grupul de mercenari stă în faptul că în acest grup au fost înrolați condamnații din pușcăriile Rusiei.

“I am personally proud of what I have achieved. It’s an unforgettable feeling when you come home with medals. I can already picture it.”

1/ Mobilised prisoners from Russian penal colonies, fighting with Wagner. The leader says:

Olga Romanova, directorul executiv al ONG-ului “Russia Behind Bars”, organizație ce militează pentru drepturile prizonierilor, a scris recent că în grupul Wagner a fost creat o companie, numită „Compania Sălbatică”, formată din cei mai violenți pușcăriași. Aceasta urmează o tradiție a “Companiilor sălbatice” rusești, cunoscute pentru sălbăticia lor în conflictele anterioare.

Olga Romanova susține că această companie își are sediul în Donețk și este condusă de Alexei Dikiy, ministrul afacerilor interne al “Republicii Populare Donețk”. Dikiy a condus unitățile de poliție ale DNR în bătălia de la Mariupol. Trebuie remarcat faptul că numele de familie al lui Dikiy înseamnă “sălbatic” în limba rusă, astfel încât numele companiei are o dublă semnificație – reflectând atât conducerea sa, la fel ca Brigada Dirlewanger de deținuți care au servit în SS-ul german în Al Doilea Război Mondial, dar și o lungă tradiție rusă în privința acestor unități.

În Primul Război Mondial a existat o “Divizie sălbatică” de soldați musulmani caucazieni comandată de ofițeri de etnie rusă, care a luptat și în Războiul Civil Rus. O altă Companie Sălbatică (foto) a fost înființată în Primul Război Cecen în 1995.

În 2014, încă o Companie sălbatică a fost înființată în Donețk în rândul separatiștilor pro-ruși, condusă de liderul miliției Mihail “Givi” Tolstykh. Acesta a fost asasinat în 2017. “Companiile sălbatice” au avut mereu o reputație violentă. Cea din 1995 era cunoscută pentru măcelărirea cecenilor, în timp ce cea din 2014 a fost implicată în torturarea, abuzul și executarea prizonierilor de război ucraineni, unii dintre ei fiind forțați să-și mănânce epoleții și gradele în timp ce erau filmați.

Este probabil ca această companie a Wagner să fie la fel. Romanova remarcă faptul că aceasta urmează mai degrabă regulile închisorii decât cele militare: “ierarhie strictă, nesupunere totală față de autoritatea seculară”.

„Prizonierii merg la război pentru că nu luptă în conformitate cu regulamentele militare. Se duc acolo ca o gașcă, dar sunt șocați și de ordinea și disciplina din Compania Sălbatică – este o gașcă în interiorul unei găști”, a scris aceasta, citată de istoricul militar , care notează că această companie are un drapel cu un cap de mort similar cu mișcarea Makhovistă, care a luptat în sud-estul Ucrainei între 1918-1921 pentru crearea unui stat anarhist.

Tot mai mulți analiști vorbesc recent despre liderul Wagner, Evgheni Prigojin, drept un posibil rival pentru Vladimir Putin și regimul său. În urmă cu câteva săptămâni, Prigojin i-a criticat pe oligarhii ruși, dar și pe generalii armatei ruse, pentru faptul că nu sunt suficient de implicați în războiul Moscovei din Ucraina.

Sergei Markov, fost consilier la Kremlin, a susținut recent că Prigojin este perceput ca „vocea poporului”, care „spune mereu adevărul”, creându-și imaginea unui lider populist. “Evgheni Prigojin a spus că oligarhii ruși ar trebui să ajute mai mult țara, să ajute [operațiunea militară specială]. Oligarhii ruși, de fapt, nu și-au câștigat miliardele, ci le-au însușit cu iscusință atunci când au împărțit proprietatea comună sovietică”, a susținut Markov. “Iar acum ei încearcă să-și schimbe cetățenia în israeliană, armeană sau uzbecă și să-și ducă miliardele acolo. Deci Evgheni Prigojin devine vocea poporului. Pentru că el spune adevărul”.

De altfel, Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) a scris pe 24 octombrie că Prigozhin continuă să acumuleze putere în Rusia, menționând că Grupul Wagner ar putea “reprezenta o amenințare la adresa puterii lui Putin”.

